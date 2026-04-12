Košice ukázali veľmi kvalitný výkon v Bratislave. Semifinálová séria sa sťahuje k majstrovi

Tipsport liga - 5. zápas semifinále
HC Slovan Bratislava - HC Košice 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly: 23. Repčík (Krivošík), 23. Petráš (Mikúš, Rosandič), 60. Petráš.
Rozhodcovia: Stano, J. Konc ml. – Tichý, Kacej, vylúčení: 5:5, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 8638
Slovan: Janus – O'Connor, Bačik, Královič, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko – R. Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Nijhoff – Bondra, Solenský, Jendek
Košice: Riečický – Bučko, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Dakhnovsky, Kvietok, T. Varga – Mikúš, Jellúš, Petráš – Lamper, Krivošík, Repčík – Rogoň, Havrila, Chovan – Liščinský, Kohút, Plokhotnik
/stav série: 3:2/
Hokejisti Košíc zvíťazili v piatom zápase semifinále play off Tipsport ligy na ľade Slovana Bratislava 3:0 a znížili stav série na 3:2.
Šiesty duel je na programe v utorok 14. apríla o 17.30 h v Košiciach.
Hostia nastúpili s jasným zámerom predĺžiť sériu a nedovoliť Slovanu postúpiť do finále. Po bezgólovej prvej tretine sa ujali vedenia v druhej, keď presne mieril Repčík.
Krátko na to dal druhý gól Petráš a rozhodol. Napriek snahe v tretej tretine totiž domáci neprekonali brankára Riečického ani raz, naopak, Petráš ešte prikrášlil výsledok v prospech „oceliarov“ do prázdnej bránky.
