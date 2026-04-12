Košice ukázali veľmi kvalitný výkon v Bratislave. Semifinálová séria sa sťahuje k majstrovi

Na snímke radosť košickej striedačky z víťazstva v piatom semifinálovom stretnutí play off.
Na snímke radosť košickej striedačky z víťazstva v piatom semifinálovom stretnutí play off. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|12. apr 2026 o 18:35
Dominik Riečický dosiahol čisté konto.

Tipsport liga - 5. zápas semifinále

HC Slovan Bratislava - HC Košice 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Góly: 23. Repčík (Krivošík), 23. Petráš (Mikúš, Rosandič), 60. Petráš.

Rozhodcovia: Stano, J. Konc ml. – Tichý, Kacej, vylúčení: 5:5, presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 8638

Slovan: Janus – O'Connor, Bačik, Královič, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko – R. Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Nijhoff – Bondra, Solenský, Jendek

Košice: Riečický – Bučko, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Dakhnovsky, Kvietok, T. Varga – Mikúš, Jellúš, Petráš – Lamper, Krivošík, Repčík – Rogoň, Havrila, Chovan – Liščinský, Kohút, Plokhotnik 

/stav série: 3:2/

Hokejisti Košíc zvíťazili v piatom zápase semifinále play off Tipsport ligy na ľade Slovana Bratislava 3:0 a znížili stav série na 3:2.

Šiesty duel je na programe v utorok 14. apríla o 17.30 h v Košiciach.

Hostia nastúpili s jasným zámerom predĺžiť sériu a nedovoliť Slovanu postúpiť do finále. Po bezgólovej prvej tretine sa ujali vedenia v druhej, keď presne mieril Repčík.

Fotogaléria zo zápasu HC Slovan Bratislava - HC Košice (5. semifinále, Tipsport liga)
Na snímke radosť košickej striedačky z víťazstva v stretnutí v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Na snímke uprostred Šimon Petráš (Košice), vpravo Ryan O Connor, a vľavo Tomáš Marcinko (obaja Slovan) v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Na snímke vľavo brankár Slovana Jaroslav Janus, vpravo Patrik Lamper (Košice) v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Na snímke vpravo Oleksandr Plokhotnik (Košice) a vľavo Oliver Turan (Slovan) v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Na snímke tréner Košíc Dan Ceman v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke uprostred Michal Liščinský (Košice), vľavo Samuel Solenský a vpravo Ryan O Connor (obaja Slovan) v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke tréner Slovana Brad Tapper v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke radosť košickej striedačky z víťazstva v stretnutí v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke radosť hráčov Košíc po víťaznom stretnutí v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke zľava Liam Pecararo (Slovan), Jakub Ferenc a brankár Dominik Riečický (obaja Košice) v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke vľavo Simon Jellúš (Košice) a vpravo Ryan Dmowski (Slovan) v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.

Krátko na to dal druhý gól Petráš a rozhodol. Napriek snahe v tretej tretine totiž domáci neprekonali brankára Riečického ani raz, naopak, Petráš ešte prikrášlil výsledok v prospech „oceliarov“ do prázdnej bránky.

Na snímke hokejisti Prešova sa tešia z gólu.
