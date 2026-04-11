VIDEO: Pardubice dokázali zvládnúť drámu. Proti Sparte si vybojovali finálový mečbal

Česká extraliga - semifinále play-off (5. zápas)
Dynamo Pardubice - Sparta Praha 4:3 po predĺžení (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 12. Červenka (Sedlák, Mandát), 35. Kondelík, 54. Červenka (Kaut, Tourigny), 74. Vondráček– 13. K. Hrabík (Dzierkals), 26. Shore (Hyka), 59. Shore (Špaček)
Hokejisti Pardubíc zdolali v piatkovom semifinále play off extraligy doma pražskú Spartu 4:3 v predĺžení a ujali sa v sérii hranej na štyri víťazstvá vedenia 3:2 na zápasy.
V čase 73:02 rozhodol Tomáš Vondráček. Dva góly víťazov dal Roman Červenka, ktorý sa so 7 gólmi dostal na čelo tabuľky strelcov play off.
Za Spartu dvakrát skóroval Kanaďan Devin Shore. Dynamo môže o treťom postupe do finále za sebou rozhodnúť v pondelok v Prahe.
Sparta sa musela zaobísť bez potrestaného beka Nika Seppäläho a do jej zostavy sa vrátil prvýkrát od 27. februára po zranení Dominik Mašín. Dynamo mohlo prvýkrát od 6. marca využiť útočníka Patrika Poulíčka.