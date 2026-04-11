ONLINE: HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha dnes, Tipsport extraliga LIVE (semifinále play-off, 5. zápas)

Hokejisti tímov HC Dynamo Pardubice a HC Sparta Praha dnes hrajú piaty zápas semifinále play-off českej Tipsport extraligy.
Stav série je vyrovnaný 2:2.
ONLINE PRENOS: HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha LIVE (hokej, semifinále play-off, 5. zápas, Tipsport extraliga, sobota, NAŽIVO)
Tipsport extraliga (ČR) Semifinále 2025/2026
11.04.2026 o 19:00
5. kolo
Pardubice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Sparta Praha
Prenos
Zdravím všechny hokejové fanoušky u přenosu z dalšího semifinálového utkání Tipsport extraligy mezi Pardubicemi a Spartou. Na východě Čech se za stavu 2:2 odehraje pátý zápas série. Jaký byl její dosavadní průběh?
1. zápas (3. 4.): Pardubice – Sparta 6:2
Zatím nejjednoznačnější konečné skóre tohoto jinak vyrovnaného boje přinesl hned úvodní duel. Domácí Pardubice minulý pátek o své výhře rozhodly ve třetí třetině, na konci jejíž úvodní pětiminutovky vstřelil vítězný gól obránce Miguël Tourigny, dvoubrankový střelec utkání. Na Horákovo snížení zareagovalo Dynamo v závěru třemi trefami a zvítězilo tenisovým výsledkem.
2. zápas (4. 4.): Pardubice – Sparta 1:2
Druhé klání, které nabídlo velké množství vyloučení na obou stranách, včetně pětiminutových trestů, bylo gólově o poznání chudší. Sparta držela od sedmé minuty náskok zásluhou branky Michala Řepíka, který se střelecky prosadil i ve druhé periodě. Pardubický kapitán Lukáš Sedlák sice ve 47. minutě snížil, na obrat se ale svěřenci Filipa Pešána nezmohli.
3. zápas (7. 4.) Sparta – Pardubice 1:2 sn
Dosud nejdramatičtější střetnutí této semifinálové série viděli diváci v úterý ve vyprodané O2 areně. Přesně pět minut po úvodním buly otevřel skóre Jiří Smejkal a domácí dlouho marně usilovali o vyrovnání. Toho se však tým hlavního trenéra Jaroslava Nedvěda přece jen dočkal, a to ve 48. minutě díky přesnému zakončení Romana Horáka. Dvacetiminutové prodloužení o vítězi nerozhodlo. V rozstřelu pak Roman Will zneškodnil všechny sparťanské nájezdy, a tak se Pardubice vrátily do celkového vedení.
4. zápas (8. 4.): Sparta – Pardubice 4:2
Spartě se povedlo ztrátu v sérii znovu smazat. Klíčovou částí její cesty za druhým semifinálovým bodem byla závěrečná třetina. Konkrétně ve 49. minutě zasadil pardubický odchovanec Michael Špaček svému mateřskému klubu klíčový přesilovkový úder. Vítězství Pražanů pojistil trefou do prázdné brány Mārtiņš Dzierkals.
Nejproduktivnější hráči obou týmů v play off Tipsport extraligy 2026
HC Dynamo Pardubice:
Roman Červenka – 12 bodů (5+7)
Lukáš Sedlák – 10 bodů (4+6)
Jiří Smejkal – 6 bodů (4+2)
HC Sparta Praha:
Filip Chlapík – 13 bodů (5+8)
Jakub Krejčík – 13 bodů (4+9)
Michael Špaček – 10 bodů (2+8)
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:00.