ONLINE: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava dnes, Tipos extraliga LIVE (50. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 50.kola Tipos extraligy HC SLOVAN Bratislava.



Zvolen je v tabuľke stále na desiatom mieste a nič na tom nezmenilo ani utorkové kolo. Rytieri v ňom nedokázali zdola oslabené Košice a získali iba bod za prehru po samostatných nájazdoch. Strata na deviaty Trenčín teda klesla na päť bodov, ale Dukla má stále jeden zápas k dobru. Je teda možné, že Zvolen už aj zostane na poslednej postupovej priečke do predkola play off. Stále to ale ešte má vo vlastných rukách, to by ale musel naplno zabodovať dnes proti Slovanu a v nedeľu s Michalovcami.



Slovan Bratislava nie je vo forme. Z posledných piatich zápasov získali hráči z hlavného mesta iba jeden jediný bodík. Vyvrcholilo to výmenou trénera a Petra Oremusa nahradil Tomáš Surový. Ani jemu sa ale zatiaľ nepodarilo nakopnúť mužstvo a aj posledné dva duely Slovan prehral. Naposledy v Poprade 4:2, keď sa rozhodlo v úplnom závere stretnutia. Podarí sa Slovanu vyhrať aspoň na ľade Zvolena?