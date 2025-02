Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 51.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK DUKLA Ingema Michalovce. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen zrejme už zostane na desiatom mieste, pretože po piatkovom kole sa bodová strata na Trenčín resp. Michalovce natiahla na sedem bodov. Zvolen v piatok v divokom zápase opäť dotiahol zápas do predĺženia. Tentokrát ale v predĺžení Rytieri neuspeli a prehrali 4:5. Zvolen teda v podstate už môže hrať uvoľnene, pretože už mu podľa môjho názoru o veľa nejde.



Michalovce oproti Zvolenu podľa mňa ešte stále majú o čo hrať. Minimálne o to, aby predkolo play off začínali prvými dvoma zápasmi na domácom ľade. Pre Michalovce hovorí aj vzájomná bilancia tejto sezóny. Líšky vyhrali tri z troch stretnutí, to posledné po predĺžení.