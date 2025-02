ONLINE: HKM Zvolen - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (49. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 49.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Košice. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen je na desiatom mieste tabuľky a zdá sa, že tam už aj zostane. Na deviaty Trenčín, ktorý má o zápas menej Rytieri aktuálne strácajú šesť bodov. HKM nezvláda závery zápasov. V piatok inkasoval od Nitry dva góly v poslednej minúte a prišiel o bod a v nedeľu v Spišskej Novej Vsi tiež prišiel o všetky tri body v poslednej tretine po prehre 1:2. Proti Košiciam, ktoré na diaľku bojujú so Spišskou Novou Vsou o prvé miesto po základnej časti to budú mať mimoriadne ťažké.



Košice posledné dva zápasy na domácom ľade prehrali. V piatok po nájazdoch so Žilinou 2:3 a v nedeľu s Popradom 2:5. Oceliarom sa tak na bod priblížili Spišiaci a určite by ich na čele veľmi radi vystriedali. Preto Košice už musia bodovo zabrať. Navyše všetky tri vzájomné duely v prebiehajúcej sezóne proti Zvolenu vyhrali, z toho jeden po predĺžení. Lenže Košičanom v zostave chýbajú viacerí hráči (Chovan, Jääskeläinen, Martel, Lamper). Veľmi bude teda záležať aj na zostave v akej Košičania dnes vo Zvolene vlastne nastúpia.