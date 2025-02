Prajem pekný podvečer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Tipos extraligy medzi DOXXbet Vlci Žilina a HK Dukla Trenčín.



DOXXbet Vlci Žilina



Zverenci Milana Bartoviča sú najpríjemnejším prekvapením tohto ročníka Tipos extraligy. Vlkom patrí aktuálne 4. pozícia so ziskom 86 bodov a pozitívnym skóre 160:135. Vlci ťahajú veľmi slušnú sériu. Zvíťazili v posledných piatich ligových zápasoch po sebe. Posledný odohrali na ľade Banskej Bystrice a v tesnom zápase zvíťazili 2:1. Žilina je v dnešnom zápase favoritom.



HK Dukla Trenčín



Hostia z Trenčína mali veľmi zlý začiatok sezóny a s Duklou to vyzeralo zle nedobre. Napokon sa Trenčania rozbehli a aktuálne im patrí 9. pozícia so ziskom 71 bodov. Dukla Trenčín odohrala posledný zápas na ľade zostupujúcich Nových Zámkov a po ťazkom priebehu dokázala zvíťaziť 6:3. Dukla odohrala v tejto sezóne proti Vlkom zo Žiliny zatiaľ dva zápasy a obidva dokázala vyhrať.