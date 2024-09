ONLINE: Vlci Žilina - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (4. kolo)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu štvrtého kola hokejovej Tipos extraligy, v ktorom hokejisti DOXXbet Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HC Košice. Zápas sa začína v tradičnom čase o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline patrí v nováčikovskej sezóne v našej najvyššej súťaži aktuálne desiate miesto v tabuľke so ziskom troch bodov. V poslednom doterajšom zápase Vlci prehrali v utorok na domácom ľade so Spišskou Novou Vsou 2:4. Najlepším strelcom tímu je Nick Jones, ktorý má na svojom konte 2 góly. Brankár Connor LaCouvée má aktuálnu úspešnosť zákrokov 88,68%.



Košiciam patrí v tabuľke hokejovej Tipos extraligy štvrté miesto so ziskom šiestich bodov. V poslednom doterajšom zápase Košičania zvíťazili v Trenčíne vysoko 7:0. Najlepším strelcom tímu je Šimon Petráš, ktorý má na svojom konte 4 góly. Brankár Jaroslav Janus má aktuálnu úspešnosť zákrokov 90%.



Zápas sa začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.