ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Poprad dnes, Tipos extraliga LIVE (52. kolo)

Do konca základnej časti ostávajú tri kolá a boje o prvú šestku a najlepšie umiestnenie vrcholia. O priamy postup do štvrťfinále chce zabojovať HK DUKLA Trenčín a takisto HK Poprad. Doterajšie vzájomné zápasy hovoria v prospech kamzíkov, ktorí vyhrali všetky tri.



HK DUKLA Trenčín: Vojaci bodovali v posledných troch stretnutiach. V dohrávke 19. kola podľahli Žiline 1:2 po predĺžení. Vojaci sú na priebežnej 8. priečke so ziskom 75 bodov. Na svojho dnešného súpera strácajú štyri body a na šiesty Slovan šesť bodov. Dukla potrebuje tieto posledné zápasy vyhrať a nebude to mať jednoduché, pretože ich čaká ešte Zvolen a Liptovský Mikuláš. Produktivitu si bude chcieť vylepšiť Sean Josling, ktorý už má na svojom konte 54 kanadských bodov (27G, 27A) a je štvrtým najproduktívnejším hráčom celej súťaže.



HK Poprad: Popradčania majú formu ako hrom. Ťahajú päťzápasovú šnúru víťazstiev. Naposledy zdolali Banskobystričanov 4:3 po samostatných nájazdoch. Sú na tom lepšie ako Trenčania, pretože stále môžu bojovať aj o konečnú piatu pozíciu v tabuľke po základnej časti, na druhej strane Vojaci len o tú šiestu. Postrachom pre všetky tímy sú Popradčania Andrew Calof a Adam Cracknell, ktorí sa nachádzajú na prvých dvoch miestach v tabuľke produktivity. Prvý menovaný má 65 bodov (20G, 45A) a druhý 56 bodov (33G, 23A).