ONLINE: HC Nové Zámky - HK Poprad dnes, Tipos extraliga LIVE (54. kolo)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Tipos extraligy medzi HC MIKRON Nové Zámky a HK Poprad.



HC MIKRON Nové Zámky



Domáci hokejisti sezónu už dlhšie len dohrávajú. Sú istým zostupujúcim do SHL ligy. V priebehu ročníka dokázali nazbierať len 29 bodov a majú veľmi negatívne skóre 114:249. Nové Zámky dohrávajú sezónu s veľmi mladým kádrom. Dnes si to rozdajú s Kamzíkmi z Popradu. Hostia sú jasným favoritom.



HK Poprad



Zverenci Jána Šimka majú výbornú formu. Dokázali sa prebojovať do prvej šestky, ktorá zaručuje priamy postup do Play off. Pred siedmym Slovanom majú náskok dvoch bodov. Ak dnes vyhrajú priamy postup im neujde. Kamzíci majú na svojom konte 83 bodov a pozitívne skóre 167:144. Dnes sa očakáva jasne víťazstvo Popradu.