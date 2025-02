Prajem pekný podvečer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Tipos extraligy. Dnes si pozrieme zápas medzi HC MIKRON Nové Zámky a HC MONACObet Banská Bystrica.



HC MIKRON Nové Zámky



Domáci hokejisti to už majú spočítané. Sú jasným zostupujúcim z Tipos extraligy. Na svojom konte majú stále len 28 bodov a veľmi negatívne skóre 104:205. Nové Zámky prehrali z posledných pätnástich zápasov až štrnásť. Posledná výhra sa dátuje ešte na začiatku roka, keď zvíťazili na ľade Banskej Bystrice 4:3. Uvidíme čo dokážu dnes predviezť na domácom ľade.



HC MONACObet Banská Bystrica



Zverenci Vladimír Országha bojujú o prvú šestku, ktorá zaručuje priamy postup do Play off. Baranom patrí aktuálne 6. pozícia so ziskom 75 bodov. Na šieste Michalovce majú náskok šiestich bodov. Hostia sú dnes jasným favoritom a určite si dnes prišli po tri body. Banská Bystrica vyhrala dva posledné ligové zápasy. Najprv zvíťazila na ľade bratislavského Slovana 3:2 a následne na to zdolala v dôležitom zápase doma Michalovce 5:4.