ONLINE: HK Nitra - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (51. kolo)

Vážení fanúšikovia hokeja, vítame vás pri sledovaní duelu 51. kola Tipos extraligy medzi HK Nitra a HC Košice.



Líder z Košíc prichádza do Nitry so ziskom 94 bodov a taktiež dvoma výhrami z posledných zápasov, s ktorými odčinili zaváhania so Žilinou a Popradom. V poslednom kole sa tak naladili víťazstvom 4:0 nad Liptovským Mikulášom.



Nitru čaká náročný súboj, keď proti Košičiam uspela naposledy koncom januára v roku 2024. Od vtedy zaznamenala proti oceliarom celkovo štyri porážky. Po vysokom víťazstve 13:1 proti Novým Zámkom prišla porážka so Spišskou Novou Vsou 2:3 po nájazdoch, no aj napriek tomu im patrí 3. priečka so ziskom 89 bodov.