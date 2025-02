Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 49. kola Tipos extraligy medzi Liptovským Mikulášom a Spišskou Novou Vsou.



HK 32 Liptovský Mikuláš



Liptáci strácajú len štyri body na desiaty Zvolen, ale s vysokou pravdepodobnosťou ho nedoženú. Príčinou je nevysvetliteľné rozhodnutie majiteľa klubu Róberta Ľuptáka, ktorý zvučné mená uvoľnil do iných klubov. Táto skutočnosť veľmi sklamala trénera Skudru, ktorý sa v tomto duchu vyjadril po prehre v Nitre. Mikuláš v tejto sezóne už raz doma porazil Spišskú 4:0 a je otázne, akým skóre sa to skončí pri poslednej konfrontácii v ročníku.



HK Spišská Nová Ves



167 minút nevedeli Spišiaci, ako chutí radosť z dosiahnutého gólu. Dva zápasy v rade prehrali 0:8 a 0:4, v domácom prostredí najskôr prehrávali so Zvolenom 0:1, no v záverečnej časti to dokázali otočiť. Zásluhu majú Kestner i Bortňák, ktorý 601. zápas v extralige oslávil prvým gólom za rysy v sezóne. Spišská nazbierala 88 bodov a upevnila si druhú priečku. Na Liptove by to malo dopadnúť v jej prospech.