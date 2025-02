ONLINE: HC Košice - DOXXbet Vlci Žilina dnes, Tipos extraliga LIVE (47. kolo)

Prajem pekný podvečer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Tipos extraligy. Pozývam Vás sledovať zápas medzi HC Košice a Vlci Žilina.



HC Košice



Zverenci Dana Cemana držia stále prvú pozíciu so ziskom 88 bodov. Na druhú Spišskú Novú Ves majú náskok troch bodov. Košice dokázali v poslednom ligovom kole na domácom ľade zdolať Duklu Trenčín 3:1. Naopak Spišiaci dostali výprask 0:8 na ľade ich dnešného súpera zo Žiliny. Železiarom sa do zostavy vrátil uzdravený brankár Dominik Riečický. Uvidíme či do dnešného zápasu zasiahne.



Vlci Žilina



Žilinský Vlci predviedli po reprezentačnej prestávke na domácom ľade parádny výkon. Ako už bolo spomínané doma zničili Spišskú Novú Ves 8:0. Zverenci Milana Bartoviča sú v tejto sezóne nováčikom Tipos extraligy, ale predvázajú parádne výkony. Veľmi reálne bojujú o prvú šestku zaručujúcu priamy postup do Play off. Žiline patrí aktuálne 5. pozícia so ziskom 76 bodov.