ONLINE: HC Košice - HK Poprad dnes, Tipos extraliga LIVE (48. kolo)

Vážení fanúšikovia slovenského hokeja, vítam vás pri sledovaní zápasu medzi HC Košice a HK Poprad, ktorý je na programe v rámci 48. kola Tipos extraligy.



Hokejisti Košíc v poslednom kole nečakane zaváhali na domácom ľade so Žilinou (2:3sn), no stále si držia prvú priečku ligovej tabuľky s 89 bodmi so skóre 151:112, pričom sa tak môžu pochváliť najlepšou defenzívou.



HK Poprad sa momentálne nachádza na 8. mieste so 68 bodmi, pričom ich forma sa v posledných zápasoch zlepšila. V uplynulom kole si poradili so Spišskou Novou Vsou 4:0, čím potvrdili, že sa nevzdávajú boja o čo najlepšiu pozíciu pred vyraďovacou časťou.