ONLINE: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipos extraliga LIVE (50. kolo)

Prajem pekný podvečer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Tipos extraligy. Dnes sa pozrieme na zápas medzi lídrom súťaže Košice a HK 32 Liptovský Mikuláš.



HC Košice



Železiari sa stále nachádzajú na čele celej súťaže. Na svojom konte majú 91 bodov a pozitívne skóre 155:118. Pred druhou Spišskou Novou Vsou však majú náskok len jedného bodu. Záver základnej časti teda bude ešte extrémne vyrovnaný. Košíce sú v dnešnom zápase jasným favoritom. S Liptákmi sa v tejto sezóne stretli 7 krát a tešili sa zo štyroch víťazstiev. Uvidíme ako sa im bude dariť dnes.



HK 32 Liptovský Mikuláš



Liptáci už pravdepodobne vzdali boj o Play off. Majú istotu záchrany a tak viaceré opory klub opustili a išli do iných tímov. Hostia dokázali nazbierať v prebiehajúcej sezóne zatiaľ 59 bodov a majú negatívne skóre 135:148. Na desiaty Zvolen však strácajú len 4 body a tak je výpredaj v tíme veľmi prekvapujúci. Liptáci dokázali v tejto sezóne Košice tri zdolať. Uvidíme či sa im to podarí aj dnes.