Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Tipos extraligy medzi HC MONACObet Banská Bystrica a HKM Zvolen.



HC MONACObet Banská Bystrica



Zverenci Vladimíra Országha dokázali v prebiehajúcej sezóne nazbierať zatiaľ 85 bodov a majú pozitívne skóre 149:134. Baranom partí aktuálne 5. pozícia. Domácim hráčom by už nemala újsť prvá šestka. Na siedmy Poprad majú náskok 6 bodov. Banská Bystrica sa stretla so Zvolenom v tejto sezóne zatiaľ 5 krát. Dva krát sa tešili z víťazstva Barani a tri krát zvíťazil Zvolen.



HKM Zvolen



Hostia zo Zvolena majú vyslovene zlú sezónu. Na svojom konte majú 67 bodov a patrí im až 10. pozícia. Zvolen má v podstate veľké šťastie, že Liptovský Mikuláš rozpredal dôležitých hráčov a vzdal boj o predkolo Play off. V dnešnom derby sa očakáva dobrý a ofenzívny zápas. Uvidíme kto ho zvládne lepšie a bude sa tešiť z víťazstva.