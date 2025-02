ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Ingema Michalovce dnes, Tipos extraliga LIVE (47. kolo)

Vážení fanúšikovia hokeja, vítame vás pri sledovaní duelu 47. kola Tipos extraligy medzi HC MONACObet Banská Bystrica a HK DUKLA Ingema Michalovce.



Banskobystričania sa v poslednom období výsledkovo trápili, keď prehrali tri zo štyroch zápasov. Po neúspešných dueloch so Spišskou Novou Vsou (1:3) a Nitrou (2:5) však v poslednom kole dokázali zdolať Slovan Bratislava 3:2, čím si udržali 6. miesto v tabuľke so 72 bodmi. Víťazstvo nad Michalovcami by ich mohlo posunúť bližšie k prvej päťke.



Michalovce sú momentálne na 7. mieste so 69 bodmi a sú vo výbornej forme. Vyhrali štyri zápasy v rade, keď postupne zdolali Nové Zámky (3:1), Slovan (3:2), Košice (7:2) a Spišskú Novú Ves (3:1). V prípade triumfu by sa mohli bodovo dotiahnuť na svojho dnešného súpera a ešte viac upevniť svoju pozíciu v boji o play-off.