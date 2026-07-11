Dvakrát zdvíhal Stanley Cup, teraz podpísal v St. Louis ďalšiu ročnú zmluvu

Oskar Sundqvist (70) zo St. Louis Blues oslavuje svoj gól v prvej tretine spolu s Pavlom Buchnevičom (89) a Robertom Thomasom (18).
Oskar Sundqvist (70) zo St. Louis Blues oslavuje svoj gól v prvej tretine spolu s Pavlom Buchnevičom (89) a Robertom Thomasom (18). (Autor: TASR/AP)
TASR|11. júl 2026 o 13:05
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Tridsaťdvaročný útočník odohral v minulej sezóne za Blues 52 zápasov

Švédsky hokejista Oskar Sundqvist podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL St. Louis Blues.

Kontrakt má hodnotu 850.000 dolárov, v prípade pôsobenia na farme v AHL 300.000. Informoval web nhl.com.

Tridsaťdvaročný útočník, ktorý mal status neobmedzeného voľného hráča, odohral v minulej sezóne za Blues 52 zápasov, v ktorý strelil 5 gólov a pridal 12 asistencií.

Všetky góly Oskara Sundqvista v sezóne 2025/2026

Do NHL ho v roku 2012 draftoval Pittsburgh Penguins (3. kolo, 81. miesto), s ktorým sa v roku 2016 tešil zo zisku Stanley Cupu. Pohár získal aj o tri roky neskôr už v službách Blues.

V profilige si zahral aj za Detroit Red Wings a Minnesotu Wild, v 545 dueloch základnej časti zaznamenal 181 bodov (67+114), v 44 zápasoch play off pridal 6 gólov a 7 asistencií.


NHL

Oskar Sundqvist (70) zo St. Louis Blues oslavuje svoj gól v prvej tretine spolu s Pavlom Buchnevičom (89) a Robertom Thomasom (18).
Oskar Sundqvist (70) zo St. Louis Blues oslavuje svoj gól v prvej tretine spolu s Pavlom Buchnevičom (89) a Robertom Thomasom (18).
Dvakrát zdvíhal Stanley Cup, teraz podpísal v St. Louis ďalšiu ročnú zmluvu
dnes 13:05
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