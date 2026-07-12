Zlatý strelec z juniorského šampionátu ide zabojovať o miesto v NHL. Švéd opúšťa domácu ligu

Viggo Bjorck a Adam Sýkora.
Viggo Bjorck a Adam Sýkora. (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|12. júl 2026 o 19:21
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Osemnásťročný center ukončil pôsobenie v Djurgardene.

Švédsky útočník Viggo Björck sa rozhodol zabojovať o miestenku v NHL v budúcej sezóne.

Osemnásťročný center ukončil pôsobenie vo švédskom tíme Djurgarden IF a pôjde do kempu Winnipegu Jets, ktorý ho nedávno draftoval v 1. kole z 8. miesta. S Jets zatiaľ nemá uzavretú zmluvu.

Najlepšie momenty Vigga Björcka v sezóne 2025/26

Björck odohral v sezóne 2025-26 v drese Djurgardenu v najvyššej švédskej súťaži SHL 42 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a pridal 9 asistencií.

Zažiaril na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Minnesote, kde Švédi v januári získali zlato.

Björck k prvému titulu Švédov na juniorskom šampionáte od roku 2012 prispel 9 bodmi (3+6) v siedmich dueloch.

Šikovný útočník sa v drese Tre Kronor predstavil aj na tohtoročných mužských majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, kde nastupoval v prvom útoku spoločne s Lucasom Raymondom a Ivarom Stenbergom.

Švédi vypadli vo štvrťfinále s domácimi Švajčiarmi, Björck na turnaji strelil v ôsmich zápasoch jeden gól a pridal päť asistencií.


NHL

Viggo Bjorck a Adam Sýkora.
Viggo Bjorck a Adam Sýkora.
Zlatý strelec z juniorského šampionátu ide zabojovať o miesto v NHL. Švéd opúšťa domácu ligu
dnes 19:21
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