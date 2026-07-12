Oilers predĺžili zmluvu s jedným z najtvrdších hráčov ligy. Miluje pästné súboje a bodyčeky

Hráči Edmontonu Oilers.
Hráči Edmontonu Oilers. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. júl 2026 o 22:15
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Napriek zraneniu skončil v uplynulej sezóne medzi pätnástimi najlepšími hráčmi NHL v počte bodyčekov.

Klub zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers podpísal s útočníkom Coltonom Dachom novú dvojročnú zmluvu.

Jej priemerná ročná hodnota predstavuje 1,2 milióna amerických dolárov.

Dvadsaťtriročný útočník prišiel do Edmontonu z Chicaga Blackhawks pred uzávierkou prestupov v sezóne 2025/2026.

V uplynulom ročníku odohral celkovo 61 zápasov, v ktorých zaznamenal päť gólov a osem asistencií.

V drese Oilers debutoval 6. marca a v ôsmich dueloch základnej časti nazbieral štyri body za dva góly a dve asistencie. V piatich stretnutiach play off pridal jednu asistenciu.

Chicago si Dacha vybralo v druhom kole draftu NHL 2021 z celkového 62. miesta. Napriek tomu, že časť minulej sezóny vynechal pre zranenie dolnej časti tela a bol na listine dlhodobo zranených hráčov, ročník ukončil s 219 bodyčekmi, čo ho zaradilo medzi pätnástich najlepších hráčov ligy v tejto štatistike. Informoval portál TSN.

NHL

Hráči Edmontonu Oilers.
Hráči Edmontonu Oilers.
Oilers predĺžili zmluvu s jedným z najtvrdších hráčov ligy. Miluje pästné súboje a bodyčeky
dnes 22:15
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