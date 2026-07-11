New York Islanders vyhlásili unikátnu súťaž. Fanúšikovia navrhujú tretí dres klubu

Pravé krídlo tímu New York Islanders Simon Holmstrom prijíma gratulácie po strelení gólu od Matthew Schaefera
Pravé krídlo tímu New York Islanders Simon Holmstrom prijíma gratulácie po strelení gólu od Matthew Schaefera (Autor: TASR/AP)
TASR|11. júl 2026 o 09:00
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Je to prvýkrát v histórii NHL, čo súťaž zahŕňala návrh celého dresu, nielen loga.

Zámorský hokejový klub NHL New York Islanders vyhlásil pre fanúšikov súťaž o návrh svojho tretieho dresu pre sezónu 2027/2028.

Podľa tlačovej správy ligy je to prvýkrát v histórii, čo súťaž zahŕňala návrh celého dresu, nielen loga.

Fanúšikovia si môžu na vyhradenej webovej stránke vytvoriť vlastný dres prostredníctvom online dizajnéra s použitím historických log, nášiviek, oficiálnych fontov Islanders a širokej farebnej palety.

Prihlášky sa prijímajú do 24. júla. Po výbere piatich finalistov sa v auguste uskutoční hlasovanie fanúšikov.

Víťaz dostane podpísaný dres a vstupenky na jeden zo zápasov. „Fanúšikovia Islanders patria medzi najvášnivejších. Ich emocionálna angažovanosť je srdcom našej organizácie.

Touto súťažou lámeme tradičné hranice a pozývame fanúšikov priamo do dizajnérskeho štúdia, aby vytvorili niečo, čo sa v NHL ešte nikdy nestalo.

Náš nový tretí dres bude výhradne vo vlastníctve fanúšikov, bude vytvorený z ich emócií a vybraný na základe ich hlasov,“ citoval portál nhl.com Kellyho Cheesemana, prezidenta komerčných operácií klubu.

NHL

Pravé krídlo tímu New York Islanders Simon Holmstrom prijíma gratulácie po strelení gólu od Matthew Schaefera
Pravé krídlo tímu New York Islanders Simon Holmstrom prijíma gratulácie po strelení gólu od Matthew Schaefera
New York Islanders vyhlásili unikátnu súťaž. Fanúšikovia navrhujú tretí dres klubu
dnes 09:00
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