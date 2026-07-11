New York Islanders vyhlásili unikátnu súťaž. Fanúšikovia navrhujú tretí dres klubu

Zámorský hokejový klub NHL New York Islanders vyhlásil pre fanúšikov súťaž o návrh svojho tretieho dresu pre sezónu 2027/2028.
Podľa tlačovej správy ligy je to prvýkrát v histórii, čo súťaž zahŕňala návrh celého dresu, nielen loga.
Fanúšikovia si môžu na vyhradenej webovej stránke vytvoriť vlastný dres prostredníctvom online dizajnéra s použitím historických log, nášiviek, oficiálnych fontov Islanders a širokej farebnej palety.
Prihlášky sa prijímajú do 24. júla. Po výbere piatich finalistov sa v auguste uskutoční hlasovanie fanúšikov.
Víťaz dostane podpísaný dres a vstupenky na jeden zo zápasov. „Fanúšikovia Islanders patria medzi najvášnivejších. Ich emocionálna angažovanosť je srdcom našej organizácie.
Touto súťažou lámeme tradičné hranice a pozývame fanúšikov priamo do dizajnérskeho štúdia, aby vytvorili niečo, čo sa v NHL ešte nikdy nestalo.
Náš nový tretí dres bude výhradne vo vlastníctve fanúšikov, bude vytvorený z ich emócií a vybraný na základe ich hlasov,“ citoval portál nhl.com Kellyho Cheesemana, prezidenta komerčných operácií klubu.