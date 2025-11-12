Odchod Kotvana nie je jediný. V Poprade končia kanadský útočník aj mladý brankár

POPRAD. Útočník Jeremy Bracco a mladý brankár Damián Slávik skončili predčasne svoje pôsobenie v klube HK Poprad.
Predposledný tím tabuľky Tipsport ligy o tom informoval na svojej webstránke. Liptovský Mikuláš už v stredu predpoludním avizoval príchod obrancu Oldricha Kotvana z Popradu.
„Jednou z najvýznamnejších zmien je odchod Oldricha Kotvana. Po viac ako troch sezónach strávených v drese Kamzíkov prejavil obranca záujem o zmenu pôsobiska, na základe čoho sa po vzájomnej dohode klub dohodol na jeho prestupe do HK 32 Liptovský Mikuláš.
Oldrichovi ďakujeme za služby odvedené v drese HK Poprad za viac ako tri sezóny a dodávame, že Oldrich Kotvan má dvere pre prípadnú budúcu spoluprácu v klube po sezóne otvorené,“ uviedol popradský klub v oficiálnom komuniké.
Klub zároveň ukončil spoluprácu so zámorským útočníkom Jeremym Braccom.
„Dôvodom pre rozviazanie kontraktu boli neuspokojivé výkony hráča v prebiehajúcej sezóne, na základe čoho sa obe strany dohodli na okamžitom ukončení zmluvy,“ informoval HK Poprad, z ktorého kádra odchádza aj perspektívny brankár Damián Slávik.
„Hoci považujeme Slávika za talentovaného hráča s dobrou budúcnosťou, aktuálne mu nebolo možné zabezpečiť dostatočnú zápasovú prax, ktorá je nevyhnutná pre jeho ďalší rozvoj. Z tohto dôvodu sa klub rozhodol kontrakt rozviazať, aby umožnil brankárovi pokračovať v kariére inde,“ vysvetlil klub svoj krok.