Nitrania v eufórii skákali rybičky. Tréner Popradu: Siedmy zápas je all in

Nitrania v rozhodujúcom siedmom dueli štvrťfinále zdolali Poprad 3:1 a skompletizovali najlepšiu štvorku v play off.

Ozýva sa synchronizovaný potlesk. Nitrianski hokejisti búchajú hokejkami o ľad. Fanúšikovia sú vo vare. V eufórii oslavujú postup do semifinále play off Tipos extraligy.

NITRA, POPRAD. Na štadióne zhasli svetlá. Hráči sa postavili do stredového kruhu.

"Pred zápasom sme boli všetci nervózni. Poprad mal v úvode presilovú hru a nám sa nedarilo dostať sa do tempa. Hneď ako sme strelili prvý gól to z nás opadlo," povedal pre RTVS tréner Nitry Antonín Stavjaňa.

V semifinále vyzvú obhajcov majstrovského titulu zo Zvolena, Slovan bude o postup do finále bojovať s Košicami.

Popradský rodák sa o tom, že nastúpi do rozhodujúceho zápasu série dozvedel krátko pred jeho začiatkom.

Zachytal fantasticky. Pomohol nám v ťažkých situáciách. Hráči mu mohli pomôcť o čosi viac. Za svojím rozhodnutím postaviť ho do brány si pevne stojím," povedal rozhodne Hrnčár.

Až do polovice zápasu držal čisté konto. Celkovo čelil 40 strelám, z ktorých inkasoval trikrát.

Nasadenie mladého brankára do rozhodujúceho duelu sériu bol podľa neho taktický ťah, ktorým chceli prekvapiť súpera.

"Každý kľúčový hráč v takto vyrovnanej sérii nemierne chýba. Chlapci, ktorí nastúpili na siedmy zápas však bojovali celých 60 minút. Vedeli sme, že to bude o prvom góle. Žiaľ, dala ho Nitra. Gratulujem im k zaslúženému postupu," vravel popradský tréner Martin Hrnčár.

Rozhodli dva góly Nitry, ktoré dali v priebehu troch minút. Potom to už bolo pre nás náročné doháňať v tretej tretine," uviedol mladý brankár.

"Na začiatku som mal zopár neistých zákrokov, ale strely našťastie skončili na mojej hrudi. Keď sme ich tlak ustáli potom to už bolo z mojej strany lepšie.

"Samo Buček nás ťahal bodmi. V posledných zápasoch nás však zdobil tímový výkon. Hráčom som vravel, že to je najlepší tímbilding, aký môžu mať," uviedol Stavjaňa.

Zo svojich zverencov vyzdvihol najlepšieho strelca a súčasne i najproduktívnejšieho hráča doterajšieho priebehu play off.

Na semifinálového súpera zatiaľ nemyslel. Verí, že jeho zverencom padne vhod niekoľkodňová zápasová pauza.

"Hráme až v sobotu. Dovtedy by sme sa mali z tejto náročnej série spamätať," dodal.

Poprad zažil turbulentnú sezónu

Zlomovým momentom celej série bol šiesty zápas v Poprade. Domáci mali postupový mečbal, no Nitra si po víťazstve 5:1 vynútila siedmy duel.

"Šiesty zápas sme nezvládli po mnohých individuálnych chybách, ktoré súper okamžite trestal. Siedmy zápas je už vabank, je to all in. Zvládnete ho, postúpite, prehráte, končíte sezónu," skonštatoval Hrnčár.