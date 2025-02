Výprask v Nitre je obrazom (ne)kvality. Tréner Zámkov videl niektorých hráčov prvýkrát

NITRA. V histórii najvyššej slovenskej hokejovej súťaže sa v utorok po tretí raz zrodilo víťazstvo niektorého z tímov rozdielom 12 gólov.

Hráči majstrovského HK Nitra zvíťazili na domácom ľade nad beznádejne poslednými Novozámčanmi 13:1.

„Dôležité body, ktoré sme potrebovali do tabuľky. Bohužiaľ, pre Zámky končí sezóna takto. Vyskladali to, čo je dostupné. Samozrejme, kvalita tam nie je taká veľká. Pre nás sú to dôležité tri body, ale počet gólov by som nepreceňoval.

Súper je v nezávideniahodnej situácii. Pre nás začína dôležitá fáza proti silným súperom počnúc ďalším kolom. Tí nám ukážu, na čom sme,“ povedal podľa klubového webu tréner HK Nitra Andrej Kmeč.