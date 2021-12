Coyotes sa presťahujú do Houstonu, píše novinár. Klub aj liga jeho tvrdenia odmietajú

Šimon Čop

Pochádza zo Sniny, vyrastal v športovo založenej rodine a "Žigo" vedel povedať ešte skôr, ako "mama". Novinársky smer si vybral už v tínedžerskom veku, v šestnástich založil vlastný blog - Oh my Hockey. So svojou redakciou zameranou na hlbší pohľad do sveta NHL po piatich rokoch prešiel pod Sportnet. Ich cieľ zostáva rovnaký, priniesť čitateľom unikátny obsah o najlepšej hokejovej lige sveta.