ONLINE: New Jersey Devils - St. Louis Blues, NHL LIVE (Nemec, Dvorský)

New Jersey Devils - St. Louis Blues: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
New Jersey Devils - St. Louis Blues: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|26. nov 2025 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: New Jersey Devils - St. Louis Blues.

Hokejisti tímov New Jersey Devils a St. Louis Blues dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.

V stretnutí proti sebe nastúpia dvaja slovenskí hokejisti. Na strane domácich slovenský obranca Šimon Nemec a v drese hostí útočník Dalibor Dvorský.

ONLINE PRENOS: New Jersey Devils - St. Louis Blues dnes (hokej, NHL, základná časť, Šimon Nemec, Dalibor Dvoský, výsledok, streda, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
27.11.2025 o 01:00
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
St. Louis
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

dnes 20:00
