ONLINE: New Jersey Devils - St. Louis Blues, NHL LIVE (Nemec, Dvorský)

Hokejisti tímov New Jersey Devils a St. Louis Blues dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V stretnutí proti sebe nastúpia dvaja slovenskí hokejisti. Na strane domácich slovenský obranca Šimon Nemec a v drese hostí útočník Dalibor Dvorský.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
NHL 2025/2026
27.11.2025 o 01:00
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
St. Louis
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
