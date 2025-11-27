VIDEO: Nemec opäť hrdinom New Jersey. Počkal si a rozhodol súboj proti Dvorskému

V zámorí majú pre takéto momenty výraz clutch. Používa sa pre hráča, ktorý v rozhodujúcich momentoch dokáže spraviť niečo veľké.
Takúto prezývku dostal v posledných týždňoch Šimon Nemec. Obranca New Jersey strelil niekoľko dôležitých gólov, ktoré znamenali Devils zisk bodov.
V noci na štvrtok sa znovu gólovo presadil v NHL, tentokrát v predĺžení rozhodol o výhre svojho tímu 3:2 nad St. Louis.
Jeho víťazný gól padol v 3. minúte extra času. Počkal si na prihrávku od kapitána Hischiera a nekompromisne zakončil do odkrytej bránky.
Nemca vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Do zápasu nastúpil ako člen druhej obrannej dvojice s Lukeom Hughesom. Obaja boli najvyťažovanejší hráči tímu.
Nemec strávil na ľade 24 minút a 9 sekúnd. Okrem gólu zaznamenal aj plusový bod, dve strely na bránku a dva bodyčeky.
Na opačnej strane klziska stál Dalibor Dvorský. Útočník St. Louis nebodoval, duel zakončil s mínusovým bodom. Odohral 16:19 min a na vhadzovaniach mal úspešnosť 44 percent.
Ôsmy obranca s dvoma a viac gólmi v predĺžení
„Je to skvelý hráč, takže od neho očakávate takéto prihrávky.
Ja som sa iba snažil urobiť si tam miesto a on ma našiel, takže to bol skvelý gól,“ povedal dvadsaťjedenročný obranca pre nhl.com.
Nemec je len ôsmy obranca s dvoma a viac gólmi v predĺžení v jednej sezóne v histórii New Jersey Devils/Colorado Rockies.
Slovenský obranca skóroval po dvoch týždňoch a celkovo má v tejto sezóne na konte päť presných zásahov a deväť asistencií.
V predĺžení rozhodol už duel s Chichagom, v ktorom strelil hetrik, a v extračase sa presadil aj v noci na štvrtok.
Z víťazstva sa tešili aj Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral nad Winnipegom tesne 4:3, a Juraj Slafkovský.
Jeho gól síce neplatil po trénerskej výzve domáceho Utahu, ale Canadiens krátko na to otočili duel z 2:3 na 4:3.
Slafkovský v Utahu dostal puk do siete v 43. minúte, keď ho v presilovke vyzval krížnym pasom na strelu z prvej lane Hutson a slovenský útočník trafil presne.
Gól na 3:3 však neplatil, keďže domáci tréneri použili coach's challenge a ten potvrdil, že Slafkovský bol v zárodku akcie v ofsajde.
Montreal však o 59 sekúnd rovnakú presilovku využil vďaka Nickovi Suzukimu a o ďalších 87 sekúnd neskôr rozhodol o triumfe Canadiens Ivan Demidov.
Slafkovský, ktorý nastúpil v druhej formácii, strávil na ľade 18:02 minút bez strely na bránku a s jednou mínuskou a dvoma bodyčekmi.
Ovečkin strelil už rekordný 908. gól
Dva mínusové body, jednu strelu na bránku, dva hity a tri zablokované strely si počas 22:48 minút na ľade pripísal Fehérváry.
O tesnej výhre Washingtonu nad Seattlom rozhodol v 46. minúte Connor McMichael, hostia po jeho zásahu na 4:2 dokázali už len skorigovať stav.
Do listiny strelcov sa zapísal aj Alexander Ovečkin, pre ktorého to bol už rekordný 908. gól v základnej časti súťaže. „Vždy nájde spôsob, ako ovplyvniť dôležitý zápas. Dnes to nebolo inak,“ povedal tréner Spencer Carbery.
Ovečkin prekonal Stevea Yzermana (1514 zápasov) v počte odohraných zápasov ZČ za jeden tím a zároveň v historických tabuľkách vyrovnal rekord Gordieho Howea (348) v počte domácich duelov so streleným gólom.
Zároveň to bol jeho deviaty gól v jednom mesiaci, čím sa v štatistikách dotiahol na tretieho Howea (deväť v marci 1969) spomedzi hráčov, ktorí to dosiahli vo veku viac ako 40 rokov.
Viac majú na konte už len Johnny Bucyk (10 v januári 1976) a Howe (11 vo februári 1969).
Pre zranenia chýbali Erik Černák (Tampa Bay) a Samuel Honzek s Martinom Pospíšilom (obaja Calgary), pričom Lightning zdolali Flames 5:1.
NHL - 27. november:
New Jersey Devils – St. Louis Blues 3:2 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 12. Meier (Hischier, Hamilton), 29. Hischier (Meier, L. Hughes), 63. Nemec (Hischier, Cotter) – 3. Fowler (N. Walker, Mailloux), 15. R. Thomas (Fowler, Bučnevič)
Utah - Montreal 3:4
Colorado - San Jose 6:0
Chicago - Minnesota 3:4 pp
Carolina - NY Rangers 2:4
Columbus - Toronto 1:2 pp
Detroit - Nashville 3:6
Florida - Philadelphia 2:4
NY Islanders - Boston 1:3
Pittsburgh - Buffalo 4:2
Tampa Bay - Calgary 5:1
Washington - Winnipeg 4:3
Anaheim - Vancouver 4:5
Seattle - Dallas 2:3
Vegas - Ottawa 3:4 pp a sn
