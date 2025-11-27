VIDEO: Nemec opäť hrdinom New Jersey. Počkal si a rozhodol súboj proti Dvorskému

Šimon Nemec (vľavo) oslavuje víťazný gól s Nicom Hischierom.
Šimon Nemec (vľavo) oslavuje víťazný gól s Nicom Hischierom. (Autor: Instagram/njdevils)
Sportnet|27. nov 2025 o 06:28
Strelil už druhý víťazný gól v predĺžení.

V zámorí majú pre takéto momenty výraz clutch. Používa sa pre hráča, ktorý v rozhodujúcich momentoch dokáže spraviť niečo veľké.

Takúto prezývku dostal v posledných týždňoch Šimon Nemec. Obranca New Jersey strelil niekoľko dôležitých gólov, ktoré znamenali Devils zisk bodov.

V noci na štvrtok sa znovu gólovo presadil v NHL, tentokrát v predĺžení rozhodol o výhre svojho tímu 3:2 nad St. Louis.

Jeho víťazný gól padol v 3. minúte extra času. Počkal si na prihrávku od kapitána Hischiera a nekompromisne zakončil do odkrytej bránky.

VIDEO: Víťazný gól Šimona Nemca do siete St. Louis

Nemca vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Do zápasu nastúpil ako člen druhej obrannej dvojice s Lukeom Hughesom. Obaja boli najvyťažovanejší hráči tímu.

Nemec strávil na ľade 24 minút a 9 sekúnd. Okrem gólu zaznamenal aj plusový bod, dve strely na bránku a dva bodyčeky.

Na opačnej strane klziska stál Dalibor Dvorský. Útočník St. Louis nebodoval, duel zakončil s mínusovým bodom. Odohral 16:19 min a na vhadzovaniach mal úspešnosť 44 percent.

Ôsmy obranca s dvoma a viac gólmi v predĺžení

„Je to skvelý hráč, takže od neho očakávate takéto prihrávky.

Ja som sa iba snažil urobiť si tam miesto a on ma našiel, takže to bol skvelý gól,“ povedal dvadsaťjedenročný obranca pre nhl.com.

Nemec je len ôsmy obranca s dvoma a viac gólmi v predĺžení v jednej sezóne v histórii New Jersey Devils/Colorado Rockies.

Brankár St. Louis Blues Jordan Binnington (50), ktorému strieľa víťazný gól slovenský obranca New Jersey Devils Šimon Nemec v predĺžení zápasu.
Brankár St. Louis Blues Jordan Binnington (50), ktorému strieľa víťazný gól slovenský obranca New Jersey Devils Šimon Nemec v predĺžení zápasu. (Autor: TASR/AP)

Slovenský obranca skóroval po dvoch týždňoch a celkovo má v tejto sezóne na konte päť presných zásahov a deväť asistencií.

V predĺžení rozhodol už duel s Chichagom, v ktorom strelil hetrik, a v extračase sa presadil aj v noci na štvrtok.

Z víťazstva sa tešili aj Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral nad Winnipegom tesne 4:3, a Juraj Slafkovský.

Jeho gól síce neplatil po trénerskej výzve domáceho Utahu, ale Canadiens krátko na to otočili duel z 2:3 na 4:3.

Slafkovský v Utahu dostal puk do siete v 43. minúte, keď ho v presilovke vyzval krížnym pasom na strelu z prvej lane Hutson a slovenský útočník trafil presne.

Gól na 3:3 však neplatil, keďže domáci tréneri použili coach's challenge a ten potvrdil, že Slafkovský bol v zárodku akcie v ofsajde.

Montreal však o 59 sekúnd rovnakú presilovku využil vďaka Nickovi Suzukimu a o ďalších 87 sekúnd neskôr rozhodol o triumfe Canadiens Ivan Demidov.

Slafkovský, ktorý nastúpil v druhej formácii, strávil na ľade 18:02 minút bez strely na bránku a s jednou mínuskou a dvoma bodyčekmi.

Ovečkin strelil už rekordný 908. gól

Dva mínusové body, jednu strelu na bránku, dva hity a tri zablokované strely si počas 22:48 minút na ľade pripísal Fehérváry.

O tesnej výhre Washingtonu nad Seattlom rozhodol v 46. minúte Connor McMichael, hostia po jeho zásahu na 4:2 dokázali už len skorigovať stav.

Do listiny strelcov sa zapísal aj Alexander Ovečkin, pre ktorého to bol už rekordný 908. gól v základnej časti súťaže. „Vždy nájde spôsob, ako ovplyvniť dôležitý zápas. Dnes to nebolo inak,“ povedal tréner Spencer Carbery.

Ovečkin prekonal Stevea Yzermana (1514 zápasov) v počte odohraných zápasov ZČ za jeden tím a zároveň v historických tabuľkách vyrovnal rekord Gordieho Howea (348) v počte domácich duelov so streleným gólom.

VIDEO: Ovečkinov gól

Zároveň to bol jeho deviaty gól v jednom mesiaci, čím sa v štatistikách dotiahol na tretieho Howea (deväť v marci 1969) spomedzi hráčov, ktorí to dosiahli vo veku viac ako 40 rokov.

Viac majú na konte už len Johnny Bucyk (10 v januári 1976) a Howe (11 vo februári 1969).

Pre zranenia chýbali Erik Černák (Tampa Bay) a Samuel Honzek s Martinom Pospíšilom (obaja Calgary), pričom Lightning zdolali Flames 5:1.

NHL - 27. november:

New Jersey Devils – St. Louis Blues 3:2 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)

Góly: 12. Meier (Hischier, Hamilton), 29. Hischier (Meier, L. Hughes), 63. Nemec (Hischier, Cotter) – 3. Fowler (N. Walker, Mailloux), 15. R. Thomas (Fowler, Bučnevič)

Utah - Montreal 3:4

Colorado - San Jose 6:0

Chicago - Minnesota 3:4 pp

Carolina - NY Rangers 2:4

Columbus - Toronto 1:2 pp

Detroit - Nashville 3:6

Florida - Philadelphia 2:4

NY Islanders - Boston 1:3

Pittsburgh - Buffalo 4:2

Tampa Bay - Calgary 5:1

Washington - Winnipeg 4:3

Anaheim - Vancouver 4:5

Seattle - Dallas 2:3

Vegas - Ottawa 3:4 pp a sn

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

