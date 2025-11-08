ONLINE: New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins dnes, NHL LIVE (Nemec)

NEW JERSEY. Hokejisti tímov New Jersey Devils a Pittsburgh Penguins dnes hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V stretnutí by sa mal v drese domácich predstaviť Šimon Nemec.
Hokej sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins dnes (hokej, NHL, základná časť, Šimon Nemec, výsledok, sobota, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
08.11.2025 o 18:30
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Pittsburgh
Prenos
New Jersey Devils
Ďáblové z Devils se aktuálně nachází na průběžném prvním místě Východní konference tabulky NHL. Tým, který z velké části zůstal po loňské sezóně pohromadě opět potvrzuje, že pod trenérem Keefem se jim stejně jako loni, tak i nyní vydařil vstup do sezóny, když ze 14. utkání letošní sezóny vyhráli hned deset a zapsali pouhé čtyři prohry. V brankovišti to není tak růžové, jako u Penguins, ale nutno dodat, že Devils měli zraněnou jedničku Markstroma, která se teprve nedávno vrátila zpět do zápasového vytížení, proto má 35letý Švéd procentuální úspěšnost zákroků pouze 87,12%, jeho kolega Allen má 90,4% a na 2. zápasy Devils povolali také Nica Dawse, který rozhodně nezklamal, když zapsal procentuální úspěšnost 96,67%. V obraně svými ofenzivními choutky přispívá často kritizovaný Šimon Němec, jenž zapsal osm asistencí a je nejproduktivnějším hráčem obrany Devils. Útok táhne zejména duo Bratt a Hughes (15 a 18 bodů) a také Švýcarské duo Hischier a Meier (oba 11 bodů). Nesmíme zapomenout také zmínit křídelníka Dawsona Mercera, jenž má bilanci 8+6.
Pittsburgh Penguins
Tučňáci vstoupili do sezóny 25/26 velmi dobře a po 15 odehraných zápasech se nacházejí na třetím místě východní konference, jen o skóre jsou lepší Montreal a právě soupeř Penguins v sobotním utkání New Jersey Devils. Dá se tedy říci, že tento souboj může být soubojem o průběžné první místo Východní konference. Pittsburghu se povedl tah, kdy do svého brankoviště v létě přivedl Arturse Silovse, který zatím odchytal 8 utkání s úspěšností zákroků 91,32%. Jeho brankářský kolega Tristian Jarry na tom není o mnoho hůře, aktuálně zraněný Jarry má po sedmi odchytaných utkáních procentuální úspěšnost zákroků 91,13%. Ofenzivní produkci z obrany přidává Erik Karlsson, jenž prozatím v 15 zápasech nasbíral 12 bodů. V útoku Pens táhnou veteráni Crosby s Malkinem, kdy první nasbíral 19 kanadských bodů a druhý jmenovaný dokonce o bod více. Trenér Dan Muse, jenž mužstvo v létě převzal, může být zatím s hrou Pens spokojený a uvidíme, zda se Pens podaří po třech sezonách bez play off si konečně zajistit místenku ve vyřazovacích bojích.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:30.
