VIDEO: Nemec si buduje dôveru. Dostal najväčší priestor v sezóne a oslávil výhru

NEW YORK. Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL nad Pittsburghom Penguins 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch.
Slovenský obranca Šimon Nemec strávil na ľade 26 minút a 39 sekúnd, čo je jeho najvyšší ice-time v doterajšej sezóne. Do štatistík si zapísal plusový bod a jednu zblokovanú strelu.
O víťazný samostatný nájazd sa postaral Paul Cotter. Pre „diablov“ to bolo druhé víťazstvo za sebou, priebežne sú na čele Východnej konferencie s 22 bodmi.
V druhom večernom stretnutí uspela Ottawa na ľade Philadelphie 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól zaznamenal v štvrtej minúte nadstavenia Tim Stützle.
NHL - výsledky 8.11. (večerné zápasy):
New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2:1 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 20. Gricjuk rozh. náj. Cotter - 33. Graves (Rust, Crosby)
Brankári: Allen - Šilovs, strely na bránku: 24:34.
Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Góly: 32. Mičkov (Dvorak, Konecny), 50. Drysdale (Dvorak, Zegras) - 6. Stützle (Perron, Greig), 7. Amadio (Giroux, Pinto), 64. Stützle (Batherson, Chabot)
Brankári: Ersson - Ullmark, strely na bránku: 22:13.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: