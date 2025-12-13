New Jersey aj bez zraneného Nemca víťazne. Devils rozhodli v druhej tretine

NHL - základná časť
New Jersey - Anaheim 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 17. Noesen (Lammikko, Bratt), 26. Cotter (Lammikko, Noesen), 38. Glass (Palát, White), 58. C. Brown (Palát) – 14. Terry (Leo Carlsson)
Hokejisti New Jersey bez zraneného slovenského obrancu Šimona Nemca zvíťazili v sobotňajšom dueli NHL nad Anaheimom 4:1.
Devils rozhodli o svojom triumfe dvoma gólmi v druhej tretine.
Nemec utrpel bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela na piatkovom tímovom tréningu.
Podľa oficiálneho vyjadrenia klubu na sociálnych sieťach zatiaľ nie je jasné, kedy sa reprezentant Slovenska opäť vráti na ľad.
