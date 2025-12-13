New Jersey aj bez zraneného Nemca víťazne. Devils rozhodli v druhej tretine

Hokejisti New Jersey Devils oslavujú gól.
Hokejisti New Jersey Devils oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. dec 2025 o 21:19
Nemec utrpel bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela.

NHL - základná časť

New Jersey - Anaheim 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 17. Noesen (Lammikko, Bratt), 26. Cotter (Lammikko, Noesen), 38. Glass (Palát, White), 58. C. Brown (Palát) – 14. Terry (Leo Carlsson)

Hokejisti New Jersey bez zraneného slovenského obrancu Šimona Nemca zvíťazili v sobotňajšom dueli NHL nad Anaheimom 4:1.

Devils rozhodli o svojom triumfe dvoma gólmi v druhej tretine.

VIDEO: Zostrih zápasu New Jersey - Anaheim

Nemec utrpel bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela na piatkovom tímovom tréningu.

Podľa oficiálneho vyjadrenia klubu na sociálnych sieťach zatiaľ nie je jasné, kedy sa reprezentant Slovenska opäť vráti na ľad.

Hokejisti New Jersey Devils oslavujú gól.
Hokejisti New Jersey Devils oslavujú gól.
New Jersey aj bez zraneného Nemca víťazne. Devils rozhodli v druhej tretine
dnes 21:19
