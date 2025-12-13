ONLINE: New Jersey Devils - Anaheim Ducks dnes, NHL LIVE (Nemec)

Sportnet|13. dec 2025 o 15:30
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: New Jersey Devils - Anaheim Ducks.

Hokejisti tímov New Jersey Devils a Anaheim Ducks dnes hrajú v Prudential Center ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese domácich sa predstaví aj obranca Šimon Nemec.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: New Jersey Devils - Anaheim Ducks dnes (hokej, NHL, Šimon Nemec, výsledok, sobota, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
13.12.2025 o 18:30
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Anaheim
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL, v ktorom sa stretnú New Jersey Devils a Anaheim Ducks.

New Jersey Devils

Devils vstupujú do tohto duelu s bilanciou jedno víťazstvo a 34 prehry z posledných piatich zápasov. V poslednom kole prehrali doma s Tampou Bay 4:8, predtým však zdolali Ottawu 4:3, doma s Bostonom podľahli 1:4, proti Vegas (0:3) a Dallasu (0:3) ukázali slabšie momenty tímu, najmä v defenzíve.

Anaheim Ducks

Ducks vstupujú do zápasu vo veľmi dobrej forme, keď z posledných piatich zápasov vyhrali trikrát. Naposledy síce prehrali na ľade New Yorku Islanders 2:5, no predtým dokázali zdolať Pittsburgh Penguins 4:3 po nájazdoch, Chicago Blackhawks 7:1, Washington Capitals 4:3 po nájazdoch, ale proti Utahu vybuchli 0:7 . Tím ukazuje ofenzívnu silu a schopnosť premieňať šance, čo bude pre Devils veľkou výzvou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.

NHL

