Nevedia sa dohodnúť na novej zmluve. Na arbitráž sa prihlásilo jedenásť hráčov

NEW YORK. Jedenásť hokejistov zámorskej NHL sa prihlásilo na arbitráž. Všetci majú štatút obmedzených voľných hráčov, no so svojím doterajším zamestnávateľom sa nedohodli na novom kontrakte.

O jeho výške preto rozhodne až nezávislý arbitrážny súd. Hráči sa mohli na arbitráž prihlásiť do soboty večera, kluby majú termín posunutý do nedele 23.00 SELČ.

Hráči, ktorí požiadali o arbitráž, už nemôžu podpísať tzv. offer sheet, t.j. prijať ponuku z iného klubu.