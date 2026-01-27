ONLINE: Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov Montrealu Canadiens a Vegas Golden Knights dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese domácich sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
28.01.2026 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vegas
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
