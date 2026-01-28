VIDEO: Slafkovský bol blízko víťazného gólu v predĺžení. Dvorský pokračuje v bodovej sérii

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis bodoval vo štvrtom zápase zámorskej NHL za sebou. V nočnom stretnutí s Dallasom asistoval pri druhom góle domácich, ktorí v tretej tretine stiahli trojgólové manko, no napokon prehrali 3:4.
Dvorského krajania Juraj Slafkovský z Montrealu, Šimon Nemec z New Jersey, Pavol Regenda zo San Jose a ani Martin Fehérváry z Washingtonu sa do kanadského bodovania nezapísali.
Stars sa v druhej tretine dostali do vedenia 3:0, na ktoré Blues odpovedali v záverečnej časti. Dvorský sa sekundárnou asistenciou podieľal na góle Braydena Schenna, ktorý v 47. minúte znížil na priebežných 2:3.
VIDEO: Dvorského asistencia
Ten istý hráč v 56. minúte vyrovnal, no Blues napokon odišli bez bodového zisku. Rozhodol o tom obranca Dallasu Thomas Harley, ktorý v čase 58:53 prestrelil domáceho brankára Jordana Binningtona.
Pre Harleyho to bol tretí gól v sezóne, prvý od 20. decembra. „Strieľanie gólov je príjemné. Vesmír mi jeden dlhoval a vrátil mi to,“ poznamenal Harley podľa nhl.com. Blues utrpeli piatu prehru v rade. „Keď hráte tvrdo a bojujete jeden za druhého, príde odmena.
Nie je zábavné prehrávať, no musíme stále ísť naplno a pracovať na zlepšení. Vždy nájdeme nový spôsob ako prehrať, no musíme sa naučiť, ako nájsť cestu k víťazstvu,“ poznamenal Schenn. Dvorský odohral 19:22 min., čo je jeho tretí najvyšší „icetime“ v kariére. Napriek prehre získal dva plusové body, trikrát vystrelil na bránku a v 38. minúte dostal menší trest za seknutie.
Dallas presilovku využil už po ôsmich sekundách. Dvorský odohral v prebiehajúcej sezóne 43 zápasov, v ktorých nazbieral 14 kanadských bodov za 9 gólov a 5 asistencií.
Slafkovský mal sľubnú šancu rozhodnúť
Český brankár Jakub Dobeš dostal po dvoch dueloch opäť príležitosť v bránke Montrealu a 32 zákrokmi prispel k víťazstvu nad Vegas 3:2 po predĺžení. Rozhodol o ňom útočník Jake Evans. Canadiens zvíťazili po dvoch prehrách a figurujú na prvej voľnej karte do play off vo Východnej konferencii.
Slafkovský odohral v drese domácich takmer 18 minút. Prezentoval sa dvoma bodyčekmi, jednou strelou a mínusovým bodom.
V predĺžení mal sľubnú šancu rozhodnúť, keď sa na hranici bránkoviska dostal k bekhendovej dorážke, no brankár Akira Schmid stihol dať do odkrytej časti bránky lapačku a chytil puk.
VIDEO: Veľká šanca Slafkovského v predĺžení
Útočník Montrealu Cole Caufield sa na triumfe podieľal jedným presným zásahom a predĺžil svoju gólovú sériu na šesť duelov. Počas nej si pripísal 9 gólov a s 30 presnými zásahmi je štvrtý najlepší strelec NHL. „Páči sa mi, v akom stave sa momentálne nachádzam.
Dostávam veľa šancí a to mi ešte dnes brankár (Schmid) veľa chytil. Mohol som už mať aj viac gólov, ale som rád, že som dnes strelil 30. v sezóne,“ uviedol Caufield podľa nhl.com.
Hráči Vegas sú naďalej na čele Pacifickej divízie, hoci prehrali štyri súboje z predošlých piatich. „Pozitívne bolo, že sme sa dnes v tretej tretine vrátili do hry, v podstate sme z nej nikdy nevypadli. Myslím si, že náš výkon nebol zlý a celkovo to bol kvalitný zápas.
Hrali sme rýchlo, viackrát sme mali tlak. Myslím si, že obaja brankári dnes mali svoj deň,“ konštatoval tréner Vegas Bruce Cassidy.
Český útočník Ondřej Palát už nefiguroval v zostave New Jersey v stretnutí s Winnipegom. Klub sa ho v predposlednej sezóne päťročného kontraktu rozhodol vymeniť do New Yorku Islanders za útočníka Maxima Cypľakova.
Devils prehrali v druhom zápase za sebou, keď na domácom ľade podľahli Winnipegu 3:4. Proti Jets neuspeli vo štvrtom vzájomnom dueli v rade. Obranca Nemec odohral v tíme domácich takmer 19 minút. Počas nich dostal menší trest, dvakrát vystrelil na bránku a do štatistík mu pribudol aj mínusový bod. Prezentoval sa aj dvoma zblokovanými strelami.
Toto bola poriadna facka
Hráči Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Fehérvárym prehrali na ľade Seattlu vysoko 1:5. Pre Capitals to bola piata prehra z predošlých šiestich zápasov. „Toto bola poriadna facka. Na tomto výlete máme pred sebou ešte jeden duel a to musí byť náš zápas roka. Takže ak po dnešnom zápase necítime naliehavosť, tak neviem.
Myslím si, že všetci z tímu chápu, čo sa deje. Dnešok je veľký budíček,“ povedal útočník Washingtonu Tom Wilson. Capitals zaostávajú za druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii o osem bodov.
Kraken nasmerovala k presvedčivému triumfu najmä elitná formácia s Jordanom Eberlem, Mattym Beniersom a Jaredom McCannom.
Tretí menovaný nazbieral štyri kanadské body za dva góly a dve asistencie. Na začiatku tretej tretiny bol blízko k hetriku, no jeho gól napokon neplatil, keďže mu predchádzal faul Beniersa: „Odohrali vynikajúci zápas. Je veľmi dôležité, že sa im to podarilo.“
Päťbodový Celebrini
Kanadský útočník Macklin Celebrini sa gólom a štyrmi asistenciami podieľal na víťazstve San Jose na ľade najslabšieho tímu súťaže Vancouveru 5:2.
VIDEO: Gól Celebriniho
Útočník Regenda odohral v drese hostí takmer 15 minút, počas ktorých získal jeden plusový bod a zapísal si aj hit a zblokovanú strelu. Sharks zvíťazili vo štvrtom zápase z uplynulých šiestich.
Obranca Rasmus Dahlin sa prvým hetrikom kariére, ku ktorému pridal aj dve asistencie, podpísal na víťazstve Buffala v Toronte 7:4.
Dahlin sa stal piatym obrancom v prebiehajúcom ročníku, ktorý strelil hetrik. Jedným z nich je aj Nemec.
Tri kanadské body v zápase získal tiež Dahlinov spoluhráč Mattias Samuelsson (0+3), ktorý prežíva životnú sezónu.
VIDEO: Dahlin strelil prvý hetrik v kariére
Torontu nepomohli k triumfu ani trojbodové výkony Maxa Domiho a Austona Matthewsa (obaja 1+2). Maple Leafs prehrali piatykrát za sebou a siedmy z predošlých ôsmich duelov. Na druhú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii strácajú osem bodov.
Sabres zvíťazili vo štvrtom zápase v rade a v nahustenej Východnej konferencii figurujú na 3. mieste v Atlantickej divízii. Na ľade Toronta dosiahli 30. víťazstvo v sezóne. V aktuálnom ročníku majú priemer 1,25 bodu na zápas, ktorý je pre Sabres najlepší od sezóny 2006/2007 (1,38).
Brankár Buffala Ukko Pekka Luukkonen odstúpil po druhom inkasovanom góle pre zranenie.
Český útočník David Pastrňák sa víťazným gólom v predĺžení postaral o ôsmy domáci triumf Bostonu v rade. Bruins zdolali Nashville 4:3. V predĺžení nepustili súpera k puku, rozohrali rýchlu ofenzívnu akciu, na konci ktorej Pastrňák zblízka prekonal brankára Juuseho Sarosa.
Svoju bodovú sériu predĺžil na osem zápasov. „Bola to skvelá akcia už od vhadzovania. Je to cenné víťazstvo pre náš tím,“ poznamenal Pastrňák. Bruins hrali v noci na utorok na ľade NY Rangers, no pre snehovú búrku museli ostať v New Yorku dlhšie a v utorok cestovali domov autobusom. Do Bostonu dorazili približne o 13.30.
„Nebolo to ideálne v situácii, keď sme mali dva zápasy v priebehu dvoch dní. Som hrdý na to, ako sme sa s tým vyrovnali a zachovali si pozitívne myslenie,“ dodal Čech.
VIDEO: Víťazný gól Pastrňáka
Ani náskok 3:0 nestačil hráčom Chicaga na víťazstvo na ľade Minnesoty. Ich brankár Spencer Knight si držal čisté konto do 32. minúty.
Obranca Jared Spurgeon poslal duel do predĺženia gólom v 58. minúte a útočník Kirill Kaprizov bol napokon jediný úspešný strelec v samostatných nájazdoch. Blackhawks prehrali tretíkrát za sebou.
Hráči Utahu prvýkrát v histórii klubu zvíťazili nad Floridou. Podarilo sa im to vo štvrtom vzájomnom zápase, keď v noci na stredu triumfovali na ľade víťaza Stanleyho pohára z uplynulých dvoch ročníkov 4:3.
Pre „mamutov“ to bola deviata výhra v predošlých jedenástich stretnutiach a figurujú na prvej voľnej karte do play off v Západnej konferencii. Florida prehrala prvýkrát po troch zápasoch.
Brankár Anton Forsberg sa 27 zákrokmi a úspešnosťou 96,40 percent podieľal na víťazstve Los Angeles v Detroite 3:1. Red Wings, ktorí patria k popredným tímom v bilancii domácich zápasov, prehrali pred vlastnými divákmi v druhom dueli z predošlých desiatich.
NHL - výsledky (28. január):
Boston Bruins - Nashville Predators 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 14. H. Lindholm (Lohrei, Minten), 23. Geekie (Pastrňák, Aspirot), 61. Pastrňák (McAvoy, Chusnutdinov) - 40. Josi (O´Reilly, Stamkos), 54. Blankenburg (Wilsby, Evangelista).
Brankári: Swayman - Saros, strely na bránku: 28:30.
Detroit Red Wings - Los Angeles Kings 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly: 58. DeBrincat (Seider, Kane) - 40. Helenius, 47. Kuzmenko (Kempe, Fiala), 59. Perry (Laferriere).
Brankári: Gibson - Forsberg, strely na bránku: 28:22.
Florida Panthers - Utah Mammoth 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Góly: 23. Vilmanis, 30. Schwindt, 60. Verhaeghe (Bennett, Marchand) - 16. Schmaltz, 24. Durzi (McBain, Carcone), 52. Sergačev (Durzi), 60. Hayton (Stenlund).
Brankári: Bobrovskij - Vaněček, strely na bránku: 28:20.
Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights 3:2 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 25. Danault (Bolduc), 29. Caufield (Dobson, Matheson), 64. Evans (Texier) - 9. Dorofejev, 57. Dorofejev (Hutton, Bowman).
Brankári: Dobeš - Schmid, strely na bránku: 26:34.
New Jersey Devils - Winnipeg Jets 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
Góly: 9. Hämeenaho (Gricjuk), 40. Bratt (J. Hughes, Hamilton), 59. Hischier (Bratt, J. Hughes) - 2. Scheifele (Connor, Vilardi), 24. Vilardi (Scheifele, Connor), 28. Koepke (Iafallo, Barron), 37. Niederreiter (Namestnikov, Lowry).
Brankári: Allen - Hellebuyck, strely na bránku: 29:34.
Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)
Góly: 8. Knies (Tavares, Maccelli), 11. Matthews (Domi, Ekman-Larsson), 32. McMann (Matthews, Domi), 55. Domi (Matthews, McMann) - 10. Dahlin (McLeod, Samuelsson), 14. Doan (Dahlin), 19. Thompson, 39. Dahlin (Samuelsson, Krebs), 41. Tuch (Thompson, Samuelsson), 52. Quinn (Dahlin), 60. Dahlin.
Brankári: Woll - Luukkonen (13. Ellis), strely na bránku: 23:31.
Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 4:3 pp (0:2, 1:1, 2:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 33. Trenin (Hunt), 44. Eriksson Ek (Johansson, Hughes), 58. Spurgeon (Eriksson Ek, Boldy), rozh. sn Kaprizov - 2. Teräväinen (Bedard, Crevier), 16. Donato, 26. Michejev (Vlasic, Dickinson).
Brankári: Wallstedt - Knight, strely na bránku: 23:31.
St. Louis Blues - Dallas Stars 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)
Góly: 44. Fabbri (Faulk, Tucker), 47. Schenn (Snuggerud, Dvorský), 56. Schenn (Snuggerud) - 24. Duchene (Rantanen, Robertson), 24. Duchene (Steel, Harley), 39. Hintz (Robertson, Heiskanen), 59. Harley (Johnston).
Brankári: Binnington - Oettinger, strely na bránku: 26:24.
Seattle Kraken - Washington Capitals 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Góly: 22. McCann (Eberle, Stephenson), 31. McCann (Beniers, Lindgren), 38. Eberle (McCann, Larsson), 54. Evans (F. Gaudreau), 57. Beniers (McCann, Montour) - 43. Ovečkin (Leonard, Chychrun).
Brankári: Grubauer - Thompson, strely na bránku: 32:20.
Vancouver Canucks - San Jose Sharks 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Góly: 2. Willander (E. Petterson, DeBrusk), 50. Hronek (E. Pettersson, DeBrusk) - 2. Celebrini (Smith, Dickinson), 5. Gaudette (Eklund, Celebrini), 6. Toffoli (Wennberg, Dickinson), 30. Smith (Klingberg, Celebrini), 41. Klingberg (Smith, Celebrini).
Brankári: Lankinen (6. Tolopilo) - Askarov, strely na bránku: 25:33.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: