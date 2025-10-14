ONLINE: Montreal Canadiens - Seattle Kraken dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

MONTREAL. Hokejisti Montrealu Canadiens a Seattlu Kranen dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V zostave Montrealu nebude chýbať slovenský útočník Juraj Slafkovský.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Seattle Kraken dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
15.10.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Seattle
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Montrealom Canadiens a Seattle Kraken.
Montreal má za sebou zatiaľ pomerne úspešný vstup do nového ročníka, keď po úvodnom zaváhaní na ľade Toronta Maple Leafs (2:5) uspel s Detroitom Red Wings (5:1) či Chicagom Blackhawks (3:2), keď Canadiens strelili víťazný gól len 15 sekúnd pred tretej tretiny. Vo výborných výkonoch sa zatiaľ ukazuje Zachary Bolduc, ktorý má na konte už 3 presné zásahy. Sledovať budeme nepochybne aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského, ktorý si už stihol otvoriť strelecký účet.
Seattle zatiaľ neokúsil chuť prehry, keď z prvých dvoch zápasov odišiel víťazne. Po triumfe s Anaheimom Ducks 3:1 uspel aj proti nabitému tímu Vegas Golden Knights, ktorý porazil 2:1 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: