ONLINE: Montreal Canadiens - Seattle Kraken dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Montreal Canadiens - Seattle Kraken: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Montreal Canadiens - Seattle Kraken: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
14. okt 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Montreal Canadiens - Seattle Kraken.

MONTREAL. Hokejisti Montrealu Canadiens a Seattlu Kranen dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.

V zostave Montrealu nebude chýbať slovenský útočník Juraj Slafkovský.

ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Seattle Kraken dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
15.10.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Seattle
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Montrealom Canadiens a Seattle Kraken.

Montreal má za sebou zatiaľ pomerne úspešný vstup do nového ročníka, keď po úvodnom zaváhaní na ľade Toronta Maple Leafs (2:5) uspel s Detroitom Red Wings (5:1) či Chicagom Blackhawks (3:2), keď Canadiens strelili víťazný gól len 15 sekúnd pred tretej tretiny. Vo výborných výkonoch sa zatiaľ ukazuje Zachary Bolduc, ktorý má na konte už 3 presné zásahy. Sledovať budeme nepochybne aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského, ktorý si už stihol otvoriť strelecký účet.

Seattle zatiaľ neokúsil chuť prehry, keď z prvých dvoch zápasov odišiel víťazne. Po triumfe s Anaheimom Ducks 3:1 uspel aj proti nabitému tímu Vegas Golden Knights, ktorý porazil 2:1 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

ONLINE: Montreal Canadiens - Seattle Kraken dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)
dnes 20:00
