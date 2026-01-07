ONLINE: Montreal Canadiens - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Montreal Canadiens - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Montreal Canadiens - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|7. jan 2026 o 20:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Montreal Canadiens - Calgary Flames.

Hokejisti tímov Montrealu Canadiens a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese domácich sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
08.01.2026 o 01:30
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:30.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Šimon Nemec.
Šimon Nemec.
VIDEO: Vynikajúca správa pred olympiádou. Nemec trénuje a čoskoro bude hrať
Samuel Grega|dnes 20:13
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»ONLINE: Montreal Canadiens - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)