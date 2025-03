Vypätá séria, diváci videli 11 gólov. Vysmievajú sa nám, hromží slovenský kapitán

Domáci hokejisti vstúpili do zápasu s nožom na krku, v sérii prehrávali 2:3. Od začiatku ale ukázali, že favorita nepustia do semifinále zadarmo.

Mountfield sa od tohto momentu naštartoval. Do konca druhej tretiny znížil na rozdiel dvoch gólov.

Hradec po prestávke pridal ďalšie dva góly, otočil skóre a razom vyhrával 5:3.

„Trénerov taký zápas asi nepotešil,“ hovoril obranca Hradca Dávid Mudrák, ktorý strelil gól na 4:3.

Na jeho slová nadviazal aj tréner Tomáš Martinec: „Zvláštne stretnutie, ale pre divákov krásny hokej.”

Hradec bol iba krok od postupu do semifinále. Domáci ale nečakane „vstali z mŕtvych”. V 55. minúte skóroval Lintuniemi a o 58 sekúnd neskôr už bolo 5:5, keď puk do siete Hradca dostal Junttila.

Obrat Mladej Boleslavi potom dokonal v 14. minúte predĺženia Rekonen. Séria sa tak vráti na východ republiky, kde sa v siedmom zápase rozhodne o postupujúcom do semifinále.

„Úplný nezmysel. Najskôr svadba, potom pohreb, potom znova svadba," krútil hlavou nad výsledkom tréner Mladej Boleslavi pre sport.cz.

Jánošíka nahnevali oslavy gólov

Keď už to konečne vyzeralo, že stretnutie sa zaobíde bez kontroverzií a slovných excesov, kapitán „korčuliarov” Adam Jánošík to zmenil. Do súpera sa pustil aj po emotívnej výhre.