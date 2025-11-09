Šatan: Ak vycestuje do zámoria tréner Országh, tak to asi bude stačiť

Generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Lažo a prezident SZĽH Miroslav Šatan.
Fotogaléria (36)
Generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Lažo a prezident SZĽH Miroslav Šatan. (Autor: TASR)
Martin Turčin|9. nov 2025 o 20:30
O ďalšej nominácii budú rozhodovať tréneri, tvrdí.

Zápasov je málo a miesteniek tiež. Povedať posledné slovo predstavuje náročnú úlohu.

Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan bude musieť v krátkom čase rozhodnúť, akí hokejisti pocestujú na Zimné olympijské hry do Milána.

Tri zápasy na Nemeckom pohári sledoval osobne. „Nikto z hráčov nesklamal," povedal. Do začiatku hier zostávajú hráčom už iba dve stretnutia na to, aby zaujali. 

Šatan zhodnotil úvodný turnaj sezóny, vysvetlil ako sa bude skladať nominácia na domácu generálku, aj to, či bude pokračovať spolupráca s kanadským odborníkom Woodcroftom.

Slovensko neobhájilo víťazstvo na Nemeckom pohári a skončilo druhé. Ako hodnotíte posledný duel proti domácim hokejistom (0:3)?

Začiatok bol veľmi fyzický. Nepomohlo nám, že sme už v úvodných minútach hrali v oslabení, dokonca aj päť na tri. To určilo tón stretnutia. Postupne sme sa v druhej tretine do zápasu dostali, ale Nemci si náskok dokázali postrážiť.

VIDEO: Miroslav Šatan hodnotí Nemecký pohár 2025

Na turnaji sme vyhrali dva zápasy a jeden prehrali. Spokojnosť s druhým miestom a výkonom?

Vcelku áno. Tréneri potrebovali vidieť niektorých hráčov a pozbierať údaje o tom, kto s kým môže hrať a kto pripadá do úvahy aj smerom k olympiáde. Budú mať čo analyzovať. 

Sme spokojní s dvomi víťazstvami. Dnešný výsledok nebol taký, aký by sme si želali, ale zápas bol od začiatku náročný.

Ovplyvnili posledný zápas aj zranenia v obrane, keď museli odstúpiť dvaja dôležití obrancovia (Kňažko, Ivan)?

Určite áno. Zmenila sa zostava a tým aj herné štruktúry. Na druhej strane to dalo príležitosť ďalším hráčom, ktorí by si inak toľko nezahrali. Každý si vyskúšal ťažký fyzický zápas. Také duely v extralige často nezažijú. Bola to pre nich cenná skúsenosť.

Nemci hrali veľmi tvrdo, dobre napádali, ale olympiáda prinesie ešte vyššiu kvalitu. Mohla byť toto ukážka štýlu hry, akým sa budú prezentovať tímy na ZOH? 

Áno. Aj Nemci doplnia káder o viacerých hráčov zo zámoria, takže ich sila ešte vzrastie. To isté platí pre ostatné tímy. Olympijský turnaj s hráčmi z NHL bude mať najvyššiu úroveň.

Boli hráči, ktorí sklamali alebo naopak príjemne prekvapili?

Nikto nesklamal. Všetci bojovali. Niektorí hrali viac, iní menej. Ale boli hráči, ktorí prekvapili, aj takí, ktorí potvrdili svoju nomináciu. Toto už bude úloha trénerov pri vyhodnocovaní.

Veľa sa hovorilo o Sukeľovej formácii s Takáčom a Okuliarom. Objavila sa aj myšlienka, že by mohli byť kandidátmi na štvrtý olympijský útok. Súhlasíte? 

Je to možné. Napadlo mi to tiež. Hrali veľmi aktívne a dávali pekné góly. Samo Takáč prihrával do vyložených šancí, Sukeľovi sa strelecky darilo, čo sme už videli aj v minulosti.

Potvrdili svoje úlohy a uvidíme, aké miesto im tréneri určia pri ďalšej nominácii. Boli príjemným prekvapením turnaja.

Kto by mohol dostať pozvánku na Viacnočný Kaufland Cup? Ako sa bude tvoriť nominácia?

To bude predovšetkým na tréneroch. Predpokladám však, že veľa hráčov z tohto mužstva bude nominovaných aj na ďalší turnaj.

Na Nemeckom pohári bol pri tíme ako výpomoc kanadský odborník Todd Woodcroft. Bude pokračovať?

Išlo o jednorazovú akciu. Tréneri to vyhodnotia a podľa toho sa rozhodne, ako sa tím poskladá ďalej.

Tréner Országh plánuje v januári cestu do zámoria. Bude sledovať MS v hokeji do 20 rokov a taktiež navštívi zápasy NHL so slovenskými hokejistami. Chystáte sa aj vy?

Ak vycestuje do zámoria tréner Országh, tak to asi bude stačiť.

Na turnaji sa predstavila aj ženská reprezentácia. Ako hodnotíte jej výkony?

Veľmi príjemné prekvapenie. Už minulý rok sme ich chválili, hoci zápasy im tesne ušli. Tento rok dokázali vyhrať dva duely s favoritkami a súboj s Nemeckom dostali do predĺženia. Je vidieť zlepšenie aj prácu hráčok a trénerov.

Minulý rok im postup do najvyššej kategórie ušiel, ale v apríli ich čakajú majstrovstvá sveta v Budapešti a verím, že tentoraz by to mohlo vyjsť. Výsledky na turnaji tomu napovedajú.

Tabuľka Nemecký pohár 2025

Reprezentácie

