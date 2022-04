Zmena prišla nečakane. V Spišskej Novej Vsi skončil tréner aj jeho asistenti

Mosnár prišiel do Spišskej Novej Vsi v januári 2021, keď klub pôsobil v druhej najvyššej súťaži - Slovenskej hokejovej lige.

Pod jeho vedením sa prebojoval do extraligy a v základnej časti sezóny 2021/2022 obsadil 7. miesto, keď mu tesne ušiel priamy postup do štvrťfinále. Spišiaci napokon stroskotali v predkole play off, keď sériu s Prešovom prehrali 0:3 na zápasy.

V sezóne 2021/2022 obsadili konečnú 9. priečku.

"Chcel by som sa poďakovať vedeniu klubu, kolegom, hráčom a fanúšikom za dôveru a pekné zážitky. Do ďalšej sezóny im prajem veľa úspechov a hlavne vypredaný zimný štadión, ktorý si hráči a všetci ľudia pracujúci okolo spišskonovoveského hokeja zaslúžia," uviedol Mosnár na sociálnych sieťach HK Spišská Nová Ves.