Bitka ako v krčme, úžasný gól, elektrizujúci záver. Východ zažil derby ako remeň

PREŠOV. Plný štadión. Vyše tritisíc divákov a skvelá, priam elektrizujúca atmosféra. Tretí diel východoslovenského derby v predkole play off Tipos extraligy medzi Prešovom a Spišskou Novou Vsou mal poriadne grády. Priniesol aj poriadne nechutnú melu. V druhej tretine sa pred sektorom hostí strhla medzi fanúšikmi oboch táborov bitka ako v krčme. Na nespratníkov bol použitý slzný plyn a spišskonovoveskí fanúšikovia museli po druhej tretine nedobrovoľne opustiť svoj sektor.

Na vlastné oči tak nevideli strhujúci záver duelu. VIDEO: Bitka fanúšikov v zápase Prešov - Spišská Nová Ves

Paráda. Jediné mínus - potýčky Hokejisti Prešova mali sériu výborne rozbehnutú, na ľade súpera vyhrali úvodné dva zápasy. Doma mohli rozhodnúť o svojom postupe. Aj tretí zápas mali vo svojich rukách, viedli v ňom už 3:0. Spišiaci rovnako ako dva dni predtým mohutne doťahovali. V polovici tretej tretiny znížili v rozpätí 45 sekúnd na rozdiel jediného gólu.

Rovnaký kúsok ako dva dni predtým, kedy vyrovnali z 0:3 na 3:3, sa im však tentoraz nepodaril. V závere nevyužili ani takmer trojminútovú hru bez brankára. Prešovský štadión sa v tej chvíli otriasal v základoch. Záverečná euforická ďakovačka nemala konca-kraja. Prešov sa do extraligy vrátil do 23 rokoch, pri obnovenej premiére si zahrá vo štvrťfinále. „Ak sa tam v rohu niečo udialo, sú to veci, ktoré hráči či funkcionári nedokážu ovplyvniť. Atmosféra bola veľmi dobrá,“ vravel po zápase tréner Prešova Ernest Bokroš. „Konečne. Predchádzajúce dva roky niečo také nebolo možné. Fanúšikovia si zápas užívali, z čoho sa teším. Akurát by bolo lepšie, ak by sme ho vyhrali,“ poznamenal kouč Spišskej Novej Vsi Miroslav Mosnár. „Fanúšikovia boli parádni, chodia v hojnom počte. Jediné mínus sú tie potýčky, to sa nikomu z nás nepáči. Snáď sa to už nebude opakovať,“ tvrdil prešovský krídelník Albert Michnáč, ktorý sa postaral o nádherný hokejový moment.

Džugan atakoval Bespalova V 19. minúte nabral rýchlosť na vlastnej polovici, ekvilibristicky sa predral cez troch protihráčov a otvoril skóre stretnutia. „Šli na mňa zbytočne dvaja protihráči, na kľučku na červenej čiare som si veril. Potom som si prehodil obrancu a už som to len zakončil,“ opísal Michnáč svoj výstavný kúsok. V polovici zápasu zaujala ďalšia netuctová situácia. Počas prerušenej hry sa po kontroverzii s Róbertom Džuganom ocitol na ľade prešovský brankár Nikita Bespalov. Rozzúrení Prešovčania sa vrhli na súperovho hráča a vznikla šarvátka aj na ľade. „Chcel som mu niečo povedať, rozhodiť ho. Fyzicky som doňho nešiel, ale Nikita zahral pád. Je to play off a patrí to k tomu,“ hovoril Džugan, ktorý patril k najaktívnejším hráčom Spišskej Novej Vsi.

Hoci tá vstupovala do série s Prešovom v pozícii mierneho favorita, na ľade to nepotvrdila. Zakaždým inkasovala prvý gól, vo všetkých troch stretnutiach prehrávala už o tri góly. „Ja ťažké na konci doháňať to, čo sme predtým nestihli. Takéto zápasy rozhodujú detaily. Na keby sa nehrá,“ povzdychol si Džugan.

„Hokej sa hrá šesťdesiat minút, nie dvadsať,“ pridal sa strelec kontaktného gólu Spišiakov Lukáš Vartovník. Jeho mužstvo sa muselo v Prešove zaobísť bez viacerých kľúčových hráčov. Kvôli trestu chýbali kapitán Rapáč a Atwal, pre zranenie vypadol aj produktívny Nieminen. Nečakali, že to bude tak rýchlo Prešovčania pred začiatkom série sami príliš neverili tomu, že by ju mohli zvládnuť v najkratšom možnom čase. „Verili sme, že Spišskú zdoláme, ale nikto z nás nečakal, že to bude 3:0 na zápasy. Hrali sme kompaktne, vychádzali sme z pozornej defenzívy a vyplatilo sa. Sme radi, že sme potešili divákov a ukončili to doma,“ vravel Ján Sýkora, ktorý poslal v závere druhej tretiny svoj tím do dvojgólového náskoku.

Šarišania prehrali v základnej časti v tomto kalendárnom roku 18 z 23 stretnutí. V mnohých z nich sa strelecky trápili. V predkole play off nielenže zakaždým uspeli, ale v troch stretnutiach strelili desať gólov. „Opäť sa potvrdilo, že play off je iná súťaž. My sme prešovského diváka v tejto sezóne veľmi nepotešili. O to viac nás teší, že teraz nám to vyšlo. Nedávame veľa gólov, preto sme museli zmeniť spôsob hry,“ priznal Bokroš.

Potrápiť Slovan? Chcú vyhrať Z tvárí spišskonovoveských hokejistov sa po zápase, ktorý rozhodol o konci ich sezóny, zračilo sklamanie. Napriek tomu sa snažili na situáciu dívať realisticky. „Konečné siedme miesto je pekné, do poslednej chvíle sme bojovali o postup do prvej šestky. Podľa prognóz sme pritom mali skončiť na poslednom mieste. Nemáme sa za čo hanbiť,“ vravel Džugan. „Je to sklamanie, postup do prvej šestky nám ušiel veľmi tesne. Musíme sa z toho pozbierať a pripraviť sa na novú sezónu. Prešovu prajem veľa šťastia vo štvrťfinále,“ pridal Vartovník.