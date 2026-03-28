VIDEO: Roman potvrdil povesť experta na predĺženia. Bol to krásny moment, povedal

Miloš Roman (vľavo) a Patrik Hrehorčák oslavujú postup. (Autor: HC Oceláři Třinec)
TASR|28. mar 2026 o 13:39
ShareTweet0

Má už na konte aj rozhodujúci zásah spred takmer dvoch rokov.

Slovenský hokejista Miloš Roman v piatok opäť pripomenul, že vie strieľať rozhodujúce góly v predĺžení a poslal Třinec do semifinále českej extraligy.

V piatom zápase série proti Hradcu Králové zopakoval gól z predĺženia 2. duelu a rozhodol zatiaľ najdlhšie stretnutie play off v tejto sezóne.

Dvadsaťšesťročný útočník má už na konte aj rozhodujúci zásah spred takmer dvoch rokov. V apríli 2024 totiž ukončil v čase 121:46 druhý najdlhší zápas histórie českej extraligy a zabezpečil Třincu na ľade Sparty Praha postup do finále.

VIDEO: Víťazný gól Romana

Vtedy si našiel puk pred bránkou a zakončil, v piatok mal pri góle na 3:2 v rovnakom priestore aj potrebnú dávku šťastia. „Bol to krásny moment. Vtedy na Sparte a aj teraz. Ja som najprv ani nevedel, že je to gól. Paťo Hrehorčák dostal puk pred bránku, bol som v súboji a trafilo ma to do nohy.

Nezáleží však na tom, kto ho dal a ani ako padol, uľavilo sa nám, že sme to uzavreli,“ povedal Roman podľa portálu idnes.cz.

Hradec v základnej časti obsadil 4. miesto práve o tri body pred Třincom. Séria sa síce skončila 4:1 na zápasy, no všetky stretnutia boli vyrovnané. V tom poslednom prišli „oceliari“ o dvojgólové vedenie v priebehu menej ako dvoch minút.

VIDEO: Radosť hráčov Třinca po postupe

„Dnes to bolo psychicky veľmi náročné, najmä v závere. Hradec nás pritlačil ale dostali sme sa z toho a v predĺžení sme ukázali našu silu. Hradec predviedol kvalitu a bola to náročná séria,“ dodal Roman.

Česká hokejová extraliga

    Miloš Roman (vľavo) a Patrik Hrehorčák oslavujú postup.
    Miloš Roman (vľavo) a Patrik Hrehorčák oslavujú postup.
    VIDEO: Roman potvrdil povesť experta na predĺženia. Bol to krásny moment, povedal
    dnes 13:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»VIDEO: Roman potvrdil povesť experta na predĺženia. Bol to krásny moment, povedal