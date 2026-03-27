Zlatý gól slovenského hokejistu. Gólom v predĺžení poslal Třinec do semifinále

Miloš Roman strelil gól v predĺžení.
Miloš Roman strelil gól v predĺžení. (Autor: HC Oceláři Třinec/ instagram)
TASR|27. mar 2026 o 22:44
Liberec si vybojoval postupový mečbal.

Slovenský hokejista Miloš Roman gólom rozhodol o víťazstve Třinca na ľade Hradca Králové 3:2 po predlžení v piatkovom piatom zápase štvrťfinálovej série play off českej extraligy.

Dvadsaťšesťročný útočník prekonal krajana Stanislava Škorváneka v 5. minúte druhého predĺženia.

Asistenciu pri prvom góle hostí si pripísal obranca Patrik Koch. Oceláři víťazstvom spečatili svoj postup do semifinále, sériu vyhrali 4:1 na zápasy.

Liberec delí od semifinále už iba jedna výhra. Na domácom ľade zdolal Karlove Vary 3:1 a v sérii vedie 3:2 na zápasy.

Výsledku dal konečnú podobu v záverečnej minúte do prázdnej bránky slovenský útočník Martin Faško-Rudáš.

Česká extraliga - 5. zápasy štvrťfinále

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Góly: 5. A. Musil, 50. Zeman, 60. Faško-Rudáš - 37. Tomek

/stav série: 3:2/

Mountfield Hradec Králové - Oceláři Třinec 2:3 pp (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 11. McCormack, 12. Pour - 1. D. Musil (Koch), 14. Cienciala, 85. Roman

/konečný stav série: 1:4, Třinec postúpil do semifinále/

/S. Škorvánek (H. Králové) odchytal celý zápas/

Česká hokejová extraliga

