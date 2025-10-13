Obetavý Marcinko, ubránené oslabenie. Slovan zdolal Michalovce po dlhých rokoch a na ich ľade

MICHALOVCE. Viac ako poldruha roka čakali hokejisti Slovana Bratislava na víťazstvo nad Michalovcami a na víťazstvo na ich ľade dokonca takmer štyri roky. Obe série zahŕňali deväť zápasov. Vzhľadom na aktuálnu formu a postavenie oboch tímov sa pred nedeľňajším zápasom očakávalo ich ukončenie.
Napokon sa očakávania po výsledku 2:3 z pohľadu domácich naplnili a Bratislavčania natiahli šnúru víťazstiev už na osem. Michalovčania naopak nedokázali potvrdiť piatkové víťazstvo v Trenčíne.
Domáci kožu nepredali ľahko. Už po 81 sekundách ich do vedenia poslal Milan Kytnára tesné vedenie si dokázali udržať až do polovice zápasu, kedy vyrovnával Eduard Šimun.
„Úvod sme mali veľmi dobrý. Potom sme trochu upustili od našej hry. A dovolili sme súperovi, aby sa dostal do nejakých šancí. Ale celkovo sme dnes odohrali dobrý zápas. Škoda toho výsledku. Začína sa to podobať tomu, ako chceme vyzerať a hrať,“ hodnotil autor rýchleho úvodného gólu domácich Milan Kytnár.
Dva zlomové momenty
Zápas sa na stranu hostí zlomil v tretej tretine. Po necelých šiestich minútach Turner Elson gólom v oslabení otočil skóre, po ďalších piatich minútach Samuel Takáč zvýšil na dvojgólový rozdiel. Domáci vzápätí nevyužili ani dlhú presilovku o dvoch hráčov, čím potvrdili postavenie druhého najhoršieho tímu v hre v početnej výhode.
Nádej pre Michalovce poldruha minúty pred koncom vykresal Patrik Svitana, ale v následnej power-play si Bratislavčania víťazstvo nenechali vziať.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Slovan
„Rozhodli drobné veci. Mali sme tam aj my niekoľko dobrých vyložených príležitostí, ktoré sme nepremenili. Naopak Slovan, čo mal, to využil. Takže asi tá efektivita,“ hľadal príčiny prehry Kytnár s tým, že sa k tomu pridala aj nevyužitá presilovka piatich proti trom.
„Je to presilovka, ktorá by sa mala využívať, obzvlášť v situácii, v ktorej sme. Presilovky sú jedna z vecí, na ktorých musíme intenzívne pracovať,“ dodal Kytnár.
Urobiť sériu víťazstiev
V Michalovciach ešte stále nevyriešili otázku hlavného trénera po odchode Juraja Faitha tak striedačke opäť šéfoval Ivan Boržík. Aj on za zlomové chvíle označil gól v oslabení a nevyužitú presilovku o dvoch hráčov.
„Tam sa to celé zlomilo. Je veľká škoda, že sa takými vecami sami zrážame dole. Musíme bojovať ďalej,“ povedal Boržík.
Skúsený Patrik Svitana, ktorý si otvoril sezónny strelecký účet, vie, čo Michalovčania potrebujú. „Potrebujeme chytiť nejakú šnúru víťazstiev, aby sme získali pohodu na hokejky a viac si verili. Lebo je to z našej strany stále také kostrbaté. Dve tri výhry za sebou nás dostanú do pohody a všetci tí hráči, ktorí to majú ťahať, získajú svoj pokoj na hokejky a netrápili by sa tak ako teraz,“ myslí si Svitana.
Už v najbližších dvoch kolách na to majú ideálnu príležitosť, keďže hrajú dva zápasy na domácom ľade, proti Liptovskému Mikulášu a trápiacemu sa Popradu.
„Je najvyšší čas tú šnúru začať už najbližším zápasom. Musíme dať do toho ešte viac zodpovednosti a pripraviť sa tak, aby sme naozaj tých šesť bodov doma získali. Je ideálny čas,“ dodal Svitana.
Bradaté série neriešili
Milan Kytnár, vtedy ešte v bratislavskom drese, bol spolu s Miroslavom Preisingerom a Samuelom Takáčom jedným z troch hráčov na ľade, ktorí boli aj pri poslednom víťazstve Slovana na Zemplíne v decembri 2021.
„Ja určite nie. Každý zápas začína od 0:0 a my sa momentálne dostávame z nejakej krízy, v ktorej sme boli na začiatku sezóny a si myslím, že od zápasu k zápasu to je lepšie a lepšie. Čiže treba v tom len pokračovať, ale myslím si, že sme na správnej ceste,“ reagoval Kytnár na otázku, či sa v michalovskej kabíne riešili dlhé víťazné série so Slovanom.
Rovnako odpovedal aj Samuel Takáč, ktorý pri poslednom víťazstve Slovana v Michalovciach asistoval pri troch zo šiestich gólov hostí a k aktuálnemu koncu série prispel asistenciou pri dôležitom góle v oslabení a napokon aj tretím víťazným gólom.
„Vôbec neviem, prečo to tak bolo, ale vôbec sme na to nepozerali. Je nová sezóna, sú tu noví hráči a hrali sme tu prvý zápas,“ povedal Takáč.
Slovan na víťaznej vlne
Podľa asistenta trénera Michala Dostála, ktorý tiež za kľúčové označil dva momenty sa víťazstvo v Michalovciach nerodilo ľahko.
„Dostali sme rýchly gól, ale otriasli sme sa. Bol to vyrovnaný zápas, taký boj o stredné pásmo. Dobrými gólmi sme sa vrátili do zápasu. Na záver sme si to skomplikovali vylúčeniami, ale charakter mužstva bol úžasný. Perfektne zablokovaná strela Tomáša Marcinka a potom ubránené 5 na 3. To boli asi kľúčové momenty zápasu, po ktorých sme verili, že to dotiahneme do víťazného konca,“ hodnotil Dostál.
Bratislavčania natiahli šnúru víťazstiev na osem zápasov, hoci pred Michalovcami trikrát zvíťazili až po predĺžení.
„Treba si vážiť, čo máme, lebo stále sa to môže jedným zápasom zvrtnúť a potom môže prísť nejaký krč. Čiže teraz treba byť viac koncentrovaný, viacej trénovať, viacej makať a pracovať na detailoch,“ hovorí Takáč o aktuálnej víťaznej sérii. Slovanisti sa ju pokúsia v ďalšom kole predĺžiť na ľade majstrovských Košíc, ktorým budú chcieť vrátiť domácu prehru z prvého kola.