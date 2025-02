Český hokejista spoznal svoj trest za likvidačný zákrok na Ďalogu, dlhšie si nezahrá

Tridsaťpäťročný Slovák prekorčuľoval takmer celé klzisko až do útočného pásma, kde kúsok za modrou čiarou poslal puk do rohu.

Arbitri najprv poslali hráča Dynama na trestnú lavicu, odkiaľ po chvíli zamieril do kabíny. Dostal trest päť minút plus do konca zápasu.

Akonáhle sa zbavil puku, Houdek ho trafil ramenom priamo do hlavy. Ďaloga následne spadol a do zápasu sa už nevrátil.

Disciplinárna komisia vyhodnotila zákrok ako neprimeraný a bez rešpektu voči hráčovmu zdraviu. Komisia pri posudzovaní prihliadla aj na fakt, že Houdeka trestali opakovane.

"Vzali sme do úvahy, že si jeden zápas v podstate odsedel, keďže sa incident stal v tretej minúte hry.

Zohľadnili sme aj to, že ho trafil do hlavy, pričom to nebol hráč, na ktorého by Ďaloga korčuľoval.

Päťzápasový dištanc je primeraný trest vzhľadom na jeho recidívu," povedal šéf disciplinárnej komisie Viktor Ujčík pre idnes.cz.