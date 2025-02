Prvé striedanie bolo zároveň posledné. Dlhoročná slovenská opora bola obeťou likvidačného zákroku

Do ďalšieho priebehu už ani jeden z nich nenastúpil - prvý menovaný pre trest do konca zápasu a Slovák pre vážne zranenie, keď ho súper trafil bolestivo do hlavy.

Tréner Komety Kamil Pokorný sa hneval na situáciu z tretej minúty a Houdekov zákrok na Ďalogu. Bolo to jeho vôbec prvé striedanie v súboji a aj posledné.

Rodák zo Zvolena sa vydal do útoku, ale bol zrazený ramenom súpera. Slovák ho nevidel, na stret nebol pripravený.

Zákrok smeroval do oblasti hlavy a krku a rozhodcovia po zhliadnutí videozáznamu poslali Houdeka pod sprchy s päťminútovým trestom a do konca zápasu. Ďaloga sa ťažko dvíhal z ľadu, bol viditeľne otrasený.

Nakoniec sa s podporou spoluhráčov Kristiána Pospíšila a Michala Gulašiho dostal na striedačku, odkiaľ sa pomalým krokom vybral do šatne a zápas nedohral.

"Nevyzerá to dobre, som v emóciách. Zákrok som videl a mám na to svoj súkromný názor, ale nechcem to teraz komentovať, pretože sa mi to nepáči.

Marek je v takom stave, že neviem, či pôjde do nemocnice, alebo dostal povolenie u nás a pôjde do nemocnice v Brne," priblížil ešte po stretnutí Pokorný pre isport.blesk.cz.