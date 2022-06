Maxim Štrbák by chcel napodobniť otca, inšpirujú ho aj Jaroš so Slafkovským

BRATISLAVA. Slovenský hokejový obranca Maxim Štrbák chce ísť v šľapajách svojho otca Martina. Ten získal kompletnú medailovú zbierku z majstrovstiev sveta a dvakrát sa stal majstrom slovenskej extraligy s HC Košice. Sedemnásťročný Maxim pôsobil od roku 2018 v juniorských súťažiach vo Fínsku, naposledy hral za Jokerit Helsinki. Slovenskej reprezentácii do 18 rokov pomohol k triumfu na turnaji A-skupiny I. divízie MS, čím si mladí Slováci vybojovali návrat medzi elitu. Zahral si aj vo finále vlaňajšieho Hlinka Gretzky Cupu.



"Vyhrali sme základnú časť, ale, bohužiaľ, sme vypadli v prvom kole play-off. Hneď potom som sa však pripojil k reprezentácii a keďže sme s osemnástkou postúpili do A-kategórie, musím byť spokojný," zhodnotil Maxim Štrbák ročník 2021/2022 pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja. Pomáha mu otec Štvorročné pôsobenie vo Fínsku ho veľa naučilo: "Fínsko ma zmenilo po hokejovej i ľudskej stránke. Posledné tri roky tam už bývam sám a dokážem sa teda o seba postarať. Chodím aj do fínskej školy, kde sa už na mňa nalepil aj náročný fínsky jazyk."

Štrbák mladší momentálne absolvuje letnú prípravu v Košiciach aj s Christiánom Jarošom a Jurajom Slafkovským. V hokejovom rozvoji mu pomáha najmä jeho otec, ktorý získal majstrovské tituly aj v Česku a Rusku a zahral si tiež v zámorskej NHL. "Všetko sú to výborní hráči a od každého z nich sa mám čo priučiť. Ako obrancu ma inšpiruje Kiko Jaroš, bral by som aj šikovné ruky Ďura Slafkovského. Otec bol, samozrejme, výborný hráč, ale snažím sa hrať svoj štýl. Určite mi však veľmi pomáha a snaží sa ma usmerňovať radami," uviedol Maxim.

"V poslednom čase pôsobil vonku, ale v rámci spolupráce v reprezentácii sme rozoberali veľa vecí. Snažím sa mu poradiť, ale chcem byť skôr motivujúci ako kritický. Vyzdvihnúť dobré veci a zbytočne nekritizovať. Na chyby ho však citlivo upozorním. Nie som zástancom deptania či kriku na hráčov. Má svoju kariéru a ja ho v nej iba podporujem. Má iba 17 rokov a stále je to junior. Ako otca ma teší, že sa vydal cestou spojenia hokeja so štúdiom, to je podstatné. V tomto veku netreba uvažovať o veľkej kariére. Teší ma jeho napredovanie, ale dôležité je mať zadné dvierka. Život nie je iba o hokeji. Chlapci musia byť v prvom rade dobrí ľudia, dobrí športovci a potom sa možno niečo podarí. Našou prioritou nebol nikdy hokej, to možno príde neskôr. On sám vníma šport ako cestu k dobrému vzdelaniu," povedal Martin Štrbák o svojom synovi.

Bude v zámorí Maxim Štrbák sa z Fínska presťahuje do zámoria, od budúcej sezóny bude hrať v americkej súťaži USHL za tím Sioux Falls Stampede. "Bude to pre mňa opäť niečo nové. Po piatich rokoch vo Fínsku sa už chcem adoptovať na zámorský štýl. Myslím si, že je to vhodné aj z pohľadu draftu. Hlavne som sa však chcel presunúť do univerzitného hokeja," vysvetlil mladý obranca, ktorý bude môcť ísť o rok na draft nováčikov do NHL. Rád by napodobnil otca, ktorého draftoval klub Los Angeles Kings v roku 1993 v 9. kole: "Určite by ma to lákalo. Verím vo vydarenú sezónu, ktorá by zvýšila moje šance. Mojou hlavnou snahou je zlepšiť sa po všetkých stránkach a posnažím sa aj zosilnieť."