Slafkovský je na prvom mieste rebríčku skautov, ktorý býva najpresnejší

TORONTO. Bob McKenzie z TSN zverejnil finálnu verziu svojho draftového rebríčka . Prispeli do neho desiati skauti, ktorí pôsobia v kluboch NHL. Tento rebríček býva považovaný za jeden z najpresnejších.

"Slafkovského dáva pred Wrightom náskok to, že je väčší, hrá tvrdšie, je konzistentnejšie súťaživý a svoju produkciu zvýšil na veľkých turnajoch," povedal o ňom jeden z hlavných skautov tímu NHL. "Z môjho pohľadu má najväčšiu šancu stať sa hráčom do prvého útoku."

McKenzie ale pripomína, že mienka o prvom mieste je veľmi tesná. Pri inej skupine skautov by hlasovanie mohlo dopadnúť 5:4 v prospech Wrighta.

"Tímy, ktoré vidia jednotku v Slafkovskom vidia problém v tom, že posledná sezóna Wrighta bola len priemerná," zhrnul to jeden skaut. "Naopak, tímy, ktoré ho majú na prvom mieste nedokážu zabudnúť na to, čo dokázal v svojej prvej sezóne v juniorskej OHL a na MS do 18 rokov v roku 2021."

Viacerí skauti pridali poznámku, že pokojne sa môže stať, že ani jeden z dvojice Slafkovský - Wright nebude najlepším draftom tohto ročníka.