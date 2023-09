Vyrastie Slovensku nový Seider? Štrbák pôjde v otcových šľapajach až o niekoľko rokov

Jeho rady si vždy berie k srdcu, no netají sa cieľom ho raz, minimálne v počte zápasov v NHL, prekonať. „Mojim cieľom je dostať sa do NHL, ale to ešte bude dlhá cesta. Ak sa to niekedy v budúcnosti stane, myslím, že ho potom môžem aj podpichovať,“ usmieva sa.

Vzorom je Seider

Šanca aj priestor rásť sú pri Štrbákovi veľké. Potvrdila to už sezóna 2022/23, keď zmenil štýl svojej hry.

„Maxim Štrbák je prototypom toho, čo vývoj dokáže s hráčom urobiť v priebehu krátkeho obdobia. Zmenil sa z ofenzívneho beka na viac defenzívne ladeného two-way obrancu v rámci jediného roka a pol a neprestáva sa zlepšovať,“ napísal o ňom skaut Samuel Tirpák v draftovej e-knihe.