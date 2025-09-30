Po Chárovom zákroku skončil v nemocnici. Bývalý kapitán Montrealu oznámil koniec kariéry

MONTREAL. Písal sa 8. marec 2011, keď sa v Bell Centre v Montreale odohral moment, ktorý na dlhé mesiace zatienil hokej.
Boston Bruins a Montreal Canadiens – odvekí rivali – zvádzali ďalší tvrdý súboj v základnej časti NHL. V závere druhej tretiny naháňal útočník Canadiens Max Pacioretty puk popri mantineli, keď ho Zdeno Chára, vtedy kapitán Bruins, zastavil pri stredovej čiare.
Slovenský obranca ho zatlačil na mantinel v mieste, kde sa spája striedačka a trestná lavica, presne na kovovú hranu. Následok bol desivý, Pacioretty sa bezvládne zrútil na ľad a ostal nehybne ležať.
V hale zavládlo ticho, fanúšikovia Canadiens sledovali otrasný okamih so zatajeným dychom. Pacioretty bol okamžite ošetrovaný a následne odnesený na nosidlách do nemocnice.
VIDEO: Škaredý zákrok Zdena Cháru na Maxa Paciorettyho
Diagnóza znela jasne, otras mozgu a zlomenina štvrtého krčného stavca. Pre vtedy len 23-ročného útočníka sa sezóna v tom momente skončila, no ešte viac rezonovala otázka, či bude vôbec pokračovať v kariére.
Pacioretty nakoniec vynechal zvyšok ročníka 2010/11, no v nasledujúcej sezóne nazbieral 65 bodov a stal sa najproduktívnejším hráčom Canadiens.
Chára zákrok viackrát oľutoval a vyhlásil, že nebol úmyselný. Prípad vyšetrovala aj miestna polícia, ktorá napokon nevzniesla voči Chárovi žiadne obvinenie. Slovák nedostal dištanc ani od vedenia NHL.
Kanadský útočník v utorok oznámil koniec profesionálnej hokejovej kariéry, v najlepšej lige sveta odohral 17 sezónach.
Zároveň prijal ponuku pôsobiť na Univerzite v Michigane ako špeciálny asistent hlavného trénera.
Tridsaťšesťročný útočník odohral minulú sezónu 37 zápasov základnej časti v drese Toronta Maple Leafs, v ktorých nazbieral 13 bodov (5 gólov, 8 asistencií).
V play-off pridal 8 bodov (3 góly, 5 asistencií) v 11 stretnutiach, čím bol štvrtým najproduktívnejším hráčom tímu.
„Po 17 sezónach v NHL sa teším na novú kapitolu v Michigane. Som vďačný spoluhráčom, trénerom a fanúšikom, ktorí boli súčasťou mojej cesty. Hokej mi dal veľa a teraz mám šancu pomáhať rozvíjať ďalšiu generáciu hráčov,“ vyhlásil Pacioretty.
Rodák z New Canaan v štáte Connecticut bol draftovaný v roku 2007 Montrealom Canadiens z 22. miesta prvého kola.
Najlepšiu sezónu v NHL zažil v ročníku 2014/15, keď si pripísal 67 bodov (37 gólov, 30 asistencií) v 80 zápasoch a so 38 plusovými bodmi sa delil s Nikitom Kučerovom o prvenstvo v štatistike +/- celej ligy.
V septembri 2015 ho spoluhráči zvolili za kapitána Montrealu, túto funkciu vykonával až do trejdu do Vegas Golden Knights v roku 2018.
V Nevade patril medzi lídrov tímu a v sezóne 2019/20 si zahral aj v Zápase hviezd. V rokoch 2013 až 2021 strelil 236 gólov, čo bolo v rámci NHL siedme najvyššie číslo.
Od sezóny 2021/22 ho však začali brzdiť vážne zranenia – problémy s nohou, zápästím aj dvakrát pretrhnutá achilovka.
Po krátkych pôsobeniach v Caroline, Washingtone a napokon v Toronte sa rozhodol ukončiť kariéru. Celkovo odohral v NHL 939 zápasov so ziskom 681 bodov (335 gólov, 346 asistencií).
V roku 2012 získal aj Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalosť, čestnosť a oddanosť hokeju.